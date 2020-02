L'infanzia difficile spiegata ai bambini

PESARO Domani alle 17 con la proiezione del film La mia vita da zucchina con l'approfondimento della psicologa Valeria Tinti parte All you need is love, secondo progetto per l'anno 2020 organizzato dalla biblioteca Arca dei libri all'interno della scuola primaria Arca delle colline di Santa Maria dell'Arzilla. Tre appuntamenti rivolti ai bambini delle ultime classi della scuola primaria e agli alunni delle scuole medie per sondare le difficoltà dell'infanzia e dell'adolescenza, ma al tempo stesso dare valore allo stare insieme e ai rapporti umani. La biblioteca scolastica Arca dei libri, nata lo scorso aprile per iniziativa dell'istituto Pirandello con Quartiere 3 Colline e Castelli, Proloco di Santa Maria dell'Arzilla ed altre realtà locali, cerca tramite questi progetti di aprirsi al territorio mettendo a disposizione di bambini e ragazzi un nuovo spazio di aggregazione e di crescita culturale. La nascita della biblioteca è stata possibile grazie alla partecipazione al concorso per Una biblioteca in ogni scuola che ha messo a disposizione della scuola 1000 euro in libri, mentre gli arredi sono stati in parte finanziati dalla Bcc Pesaro. Nei mesi successivi i genitori si sono prodigati nel donare libri alla biblioteca e un ulteriore apporto è giunto anche grazie all'iniziativa #io leggo perché. Oltre all'attività di prestito, durante l'estate la biblioteca ha organizzato una serie di iniziative per le famiglie e in autunno ha avviato una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di nuovi libri e dvd. A gennaio si è già portato a termine il primo progetto intitolato La magia delle fiabe popolari. L'8 febbraio si inaugurerà una sezione dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

