L'INCIDENTE

PESARO Aveva scelto di dedicare la domenica mattina alla sua passione, il motocross: in sella alla sua enduro, bocca coperta e distanziamento assicurato. Ma nel corso del suo allenamento, in località Strada dei Pioppi, qualcosa non ha funzionato e il giovane, un pesarese di 20 anni, è caduto rovinosamente a terra. Tra le persone che percorrevano la pista ciclabile che da Baia Flaminia arriva fino al galoppatoio, alle spalle dell'autostrada, qualcuno ha visto l'incidente dando poi l'allarme al 118 e ai vigili del fuoco.

L'infortunio

Erano circa le 11 di ieri mattina quando il giovane pilota scavallava la collinetta al centro della pista: scendendo la sua moto si è impuntata sul terreno, lo ha catapultato a terra finendo per crollargli addosso. Per l'urto violento e per la botta (una moto di quelle dimensioni pesa tra 130 e il 140 chili ed ricaduta addosso al giovane) il motociclista ha perso coscienza per alcuni minuti. Ma già all'arrivo dei primi soccorritori si era ripreso anche se non ricordava con precisione cosa fosse accaduto e la modalità dell'incidente, Da subito le sue condizioni non sono apparse drammatiche. Il 20enne, che non è un neofita del cross, era perfettamente protetto con ginocchiere, pettorale, casco e quanto è richiesto per muoversi in sicurezza e queste precauzioni gli hanno certamente evitato traumi più gravi di quelli che ha riportato nella caduta. Sul posto l'ambulanza del 118 ma anche i vigili del fuoco con un mezzo 4x4 che ha permesso loro di raggiungere il ragazzo superando la scarpata. A bordo della camionetta anche un'infermiera che è stata aiutata dai pompieri a recuperare il ragazzo e stenderlo sulla barella per poi riportarlo vicino al mezzo di soccorso.

Il trasporto

Nel frattempo, nello stesso campo è atterrato Icaro, l'elisoccorso arrivato da Ancona e dopo un breve consulto, a scopo precauzionale, i sanitari hanno deciso il trasporto del ferito all'ospedale regionale di Torrette. Il giovane ha riportato diversi traumi e contusioni sui quali sono stati effettuati gli accertamenti al pronto soccorso dorico. La piccola pista da cross si trova al confine con l'area dove pascolano i cavalli custoditi dalle Giacche Verdi e ospita spesso appassionati di cross. Grazie al fatto che il tracciato è costeggiato dalla Ponte Vecchio, la linea tre della Bicipolitana, l'allarme è stato lanciato tempestivamente e tempestivo è stato tanto l'arrivo dei vigili del fuoco che del mezzo di soccorso.

Silvia Sinibaldi

