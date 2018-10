CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAPESARO Lui aggiustava gli appalti per far vincere le solite aziende amiche che in cambio del favore gli davano soldi, la moglie lo incitava a riscuotere le somme dagli imprenditori. Gli uomini della Guardia di Finanza di Urbino hanno arrestato Renato Dini, 49 anni, originario di Borgo Pace, funzionario responsabile della Centrale unica di Committenza dell'Unione Montana Alta valle del Metauro con l'accusa di aver turbato gli appalti. Dialoghi esplicitiI dialoghi che emergono dalle intercettazioni hanno un tenore particolare. «Va a...