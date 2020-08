L'incarico affidato all'architetto Bartolucci

PESARO Al lavoro per la riqualificazione di aule e spazi da ridisegnare e da ricollocare in base all'emergenza Covid. Il Comune ha a disposizione da parte del ministero fondi per oltre mezzo milione da spalmare tra scuole materne, scuole primarie e secondarie. E ha già affidato l'incarico per ridefinire gli spazi per quanto riguarda le scuole secondarie affidandolo a un professionista esterno, l'architetto Matteo Bartolucci di Fano. La somma a disposizione dell'Amministrazione comunale per gli interventi di adattamento degli spazi è complessivamente di 520mila euro, che è stata così suddivisa: 120mila euro sono destinati alle scuole secondarie, 200mila euro alle scuole elementari e altri 200mila euro alle scuole materne. Ai primi di agosto la giunta ha definito i progetti degli interventi di manutenzione agli edifici scolastici con i 520mila euro già stanziati. Con il via libera alla delibera il Comune ha potuto poi procedere con le fasi di affidamento degli interventi. L'obiettivo è quello di far lavorare più ditte possibile, sono previsti 30 interventi di varia natura ed entità, e questo oltre ad essere un pacchetto di lavori per la messa in sicurezza degli edifici in materia di prevenzione Covid, è anche denaro che viene messo in circolo per l'economia e le aziende. E' una somma consistente ma sono risorse queste tutte vincolate per interventi e migliorie ben precise, legate al ritorno in classe in presenza da settembre. Le risorse previste possono essere assegnate e spese solo per interventi di ampliamento delle aule e per l'acquisto di nuovi arredi legati all'emergenza Covid, indicati dal Ministero. Non saranno necessari comunque interventi particolarmente invasivi. In alcuni plessi, che ne hanno la necessità per il maggior numero di alunni iscritti, si andranno ad abbattere porzioni di muro divisorio per consentire l'ampliamento dell'una o dell'altra aula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

