PESARO Anche Galleria Roma sarà oggetto di un intervento a carico del Comune. Con una recente delibera l'Amministrazione ha affidato l'incarico professionale all'architetto Barbara Balasson, per la progettazione della nuova pavimentazione, che dovrà sostituire dopo così tanti anni la brutta gomma nera, proprio come è stato fatto su via San Francesco. Importo dei lavori per la riqualificazione urbana di Galleria Roma è di 200 mila euro, messi già a bilancio 2020 come proventi delle alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico. Dopo il rifacimento della copertura divelta e ammalorata, che ha sanato le infiltrazioni d'acqua dal cono centrale della Galleria, l'opera di restyling prosegue, nel rispetto dell'accordo fra amministratori di condominio e Comune. Si interverrà su un'area privata ad uso pubblico, dove l'ente si prenderà in carico l'onere della nuova pavimentazione, in linea con il resto del centro storico. Le criticità che da anni vive anche questo spazio coperto in pieno centro, strategico perché a pochi passi dal teatro Rossini, sono evidenti, tra cui barriere architettoniche ancora presenti. Progetto di recupero, che comunque dovrà essere presentato e condiviso, riferisce l'assessore i Lavori Pubblici Belloni, con la proprietà e i condomini. I primi lavori con la posa della nuova pavimentazione, dovrebbero partire fra la primavera e l'estate.

