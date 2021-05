L'idea: un polo della cultura a Palazzo Mazzolari Mosca con spazio dedicato a Vangi

LA VALORIZZAZIONE

PESARO Trasformare Palazzo Mazzolari Mosca, imponente complesso storico nel cuore di via Rossini, attuale sede degli uffici del servizio Cultura, in un museo diffuso. Il Comune accarezza il progetto puntando a intercettare i fondi di un bando nazionale: con la valorizzazione e il recupero conservativo dell'intero complesso, dal piano nobile superiore ormai chiuso da tempo, fino ai sotterranei, si punta a creare un polo museale unico della cultura che legherebbe Palazzo Mazzolari a Palazzo Toschi Mosca, sede dei Musei Civici. E per omaggiare l'impegno del Maestro Giuliano Vangi e il suo rapporto privilegiato con la città si vuole dedicare il piano terra ad uno spazio che raccolga alcune delle sue opere più rappresentative, creando un percorso espositivo interno ed uno esterno con le sculture da lui realizzate in piazzetta Mosca.

Un intervento complessivo da 8 milioni, tutto dedicato allo storico palazzo, risorse che gli assessori a Cultura e Lavori Pubblici, Daniele Vimini ed Enzo Belloni, contano di intercettare dal bando nazionale, in scadenza il 4 giugno. Il riferimento è il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto ai Comuni capoluogo per un plafond di 20 milioni. Tre stralci d'intervento per ristrutturare e mettere in sicurezza l'intero Palazzo e le sue porzioni ora inagibili e con un primo step più corposo in termini di risorse per il recupero edilizio e l'adeguamento antisismico. Si interverrà a partire dal primo piano fino all'ultimo per passare poi ai sotterranei, esclusa la copertura, ristrutturata un paio di anni fa grazie a fondi europei. Il progetto: cosa farne allora del palazzo finora utilizzato solo per metà con gli uffici comunali e la sede dell'assessorato Cultura-Turismo? L'idea progettuale, che sarà sviluppata dai tecnici dell'Amministrazione con il supporto anche della Politecnica, vede non solo la messa in sicurezza strutturale ma il suo utilizzo diffuso in tutte le sue parti. Si potrà quindi ricavare un grande spazio al primo piano del palazzo, da aprire al pubblico come deposito-museo per collezioni e opere d'arte. «L'obiettivo è completare e ampliare gli spazi museali della città, nell'area del complesso, che oggi ospita uffici e depositi chiusi al pubblico con opere e collezioni anche private, che finora non hanno trovato la giusta collocazione così entra nel dettaglio l'assessore alla Cultura Vimini spazi quindi visitabili e tutto su un unico piano, ricavando anche due veri saloni di rappresentanza per ospitare conferenze e convegni. All'ultimo piano del palazzo, non più utilizzato dopo aver ospitato gli uffici del Rof ormai dieci anni fa, si prevede la riqualificazione e l'ampliamento per farne un'ala integrativa a supporto dei Musei Civici, allargando in questo modo l'ala espositiva permanente dall'attuale Palazzo Toschi Mosca all'attiguo Palazzo Mazzolari. Potranno essere così sistemate nel proprio luogo di origine le collezioni della Marchesa Mosca e altre opere, che si trovano ai Civici o sono conservate nei depositi, e finora non esposte. Un collegamento fra i due contenitori, che da progetto potrà essere facilmente realizzabile grazie a due ascensori da realizzare e di cui fino ad oggi il complesso non è dotato, superando le barriere architettoniche e renderlo visitabile nei suoi tre piani. In previsione c'è anche una funzione ricreativa del Palazzo, sì perché all'ultimo piano, si vuole dare spazio a una caffetteria letteraria o piccolo ristorantino a completamento dei pacchetti museali dedicati a visitatori e scolaresche». In futuro, in attesa di capire quante risorse effettivamente l'Amministrazione riuscirà ad aggiudicarsi,anche l'idea di utilizzare il primo piano all'ingresso per ospitare le collezioni del Maestro Vangi così come nei successivi step è previsto il recupero della vecchia falegnameria di Palazzo Toschi Mosca per ricavare altri spazi espositivi.

