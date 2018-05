L'hotel fantasma è un rischio «Teli divelti, cadono calcinacci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Finirà all'asta giovedì prossimo, ma nell'attesa di un futuro proprietario alcuni residenti del lungomare Trieste chiedono interventi urgenti per l'hotel La Bussola, chiuso da tempo. La richiesta è in una lettera scritta da chi abita a fianco all'albergo oggi tutto impacchettato.La missiva«Da circa 3 mesi - si legge nella missiva indirizzata all'Amministrazione comunale - è stata posizionata una impalcatura/ponteggio che abbraccia tutto il perimetro del fabbricato per tutta la sua altezza, occupando la strada pubblica sui...