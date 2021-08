«L'ex Ime intitolato a Strada in omaggio agli infermieri»

IL DIBATTITO

PESARO Il capogruppo 5 Stelle, Lorenzo Lugli, non demorde sul mantenimento del corso di laurea infermieristica all'ex Ime. Giusto ieri era intervenuto nel dibattito - che ha raccolto anche altri appelli come quello del consigliere regionale pd Andrea Biancani - in seguito al bando di prossima scadenza di Marche Nord sulla ricerca di locali in affitto da destinare al polo didattico della Politecnica dove si formano e si laureano gli infermieri.

Ricapitolando

Il corso di laurea era presso i locali dell'ex Ime, nel complesso ospedaliero di Muraglia, dopo che la sede di Pesaro Studi è stata chiusa, ma da qualche mese all'ex Ime si trova anche uno degli hub vaccinali tuttora in funzione e molti hanno collegato il bando alla ricerca di una nuova collocazione del polo didattico in prospettiva di una futura rimodulazione dei centri vaccinali. Da qui gli altolà trasversali sul mantenimento del corso di laurea nell'attuale sede. Lugli ora lancia una proposta che ritiene essere un po' l'uovo di Colombo e che è legata all'idea lanciata dal sindaco Matteo Ricci di dedicare al fondatore di Emergency Gino Strada o una via o una struttura sociosanitaria annunciando che se ne discuterà domani, alla prima riunione post ferie della giunta. «Crediamo - spiega Lugli - che sia importante fare subito un'intitolazione a Strada. Sarebbe bello avere una parte della città dedicata alla memoria di questo grande uomo, ma poiché per legge servono dieci anni dalla scomparsa perché un nome entri nella toponomastica, pensiamo che il modo più giusto per onorare il fondatore di Emergency sia proprio quello di dare il suo nome all'istituto che ospita il corso di laurea in infermieristica. Quale miglior nume tutelare per il futuro del centro che oggi affronta l'incubo del trasferimento? Abbiamo lodato medici e infermieri nei giorni del lockdown, ora si trovi il modo di tutelare e valorizzare il luogo dove queste persone straordinarie vengono formate».

Suggerimento

«Forse - conclude Lugli - serve n uomo come Strada per darci una mano, così come lui ha teso la sua a difesa di chi aveva bisogno. Probabilmente non serve una via per questo medico che la Strada, ce l'aveva già nel nome. Forse più che rinchiuderlo in un piazzale, dovremmo pensare ad un luogo di formazione ed assistenza dove la memoria di questo medico, che ha reso migliore il mondo intero, possa continuare a vivere».

r.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA