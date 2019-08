CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOPESARO Sui social è stata, come ogni anno per la Notte delle Candele, un'apoteosi di scatti in spiaggia rigorosamente vestiti di bianco, che si trattasse di gruppi di amici o di famiglie. Perchè. come ormai succede dal 2015, le Candele sono diventate un evento trasversale e popolarissimo. «E' andata bene la serata di San Lorenzo commenta il giorno dopo Antonella Baronciani dell'omonimo stabilimento balneare tutti contenti e soddisfatti, soprattutto i turisti, che la vedono come una novità. Abbiamo il problema delle candele a riva...