L'EVENTOPESARO Il bilancio della Festa del Porto 2018, suddivisa per questioni di sicurezza tra Calata Caio Duilio e via Cecchi, l'ha dato il parroco di Santa Maria del Porto, don Marco De Franceschi, ieri mattina al termine della messa concelebrata con l'arcivescovo di Pesaro, monsignor Piero Coccia: «Alla fine, forse, quella di via Cecchi si è rivelata una soluzione migliore del previsto». E alla fine lo spazio pedonale di via Cecchi, chiusa alle auto per dare spazio agli stand e ai visitatori è piaciuto. Tanta gente a passeggio, sabato...