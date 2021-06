L'EVENTO

PESARO 104 atleti, 26 squadre, 6 femminili, 9 maschili e 6 miste, in corsa sul lungomare per gridare no alla violenza di genere: corridori amatoriali o improvvisati, ma anche maratoneti, triatleti e pentatleti professionisti si sono dati appuntamento in Piazzale della Libertà, uniti dall'amore per lo sport in nome della battaglia contro gli abusi sulle donne e le differenze di genere per Libere...di corsa, la staffetta di promozione sociale che ha dato il via alla terza edizione del Festival Percorsi organizzato dall'associazione di Promozione Sociale Percorso Donna.

Il successo

L'evento, patrocinato dal Comune di Pesaro, è nato dalla potente sinergia creata dal Club Lions Della Rovere di Pesaro, che ha coinvolto associazioni sportive storiche come Panathlon Pesaro e Atletica Banca Pesaro per la buona riuscita della staffetta, e destinato il ricavato alle attività di Percorso Donna. Durante il lockdown le violenze di genere sono aumentate esponenzialmente spiega Federica Maria Panicali, Presidente di Lions Club Della Rovere Da qui il desiderio, da parte del nostro Club , di individuare un'associazione che agisse concretamente contro le violenze perpetuate nei confronti delle donne. La scelta è ricaduta su Percorso Donna, presieduta da Laura Martufi, che da anni compie azioni esemplari di supporto nei confronti delle donne e di sensibilizzazione su una tematica ostica da trattare, ma che deve essere dibattuta il più possibile.

Un successo in termini di partecipazione che ha superato ogni aspettativa commenta Manuela Andreani, Service Officer dei Lions non è stato solo un evento ludico ma un'occasione importante per riflettere su una tematica drammaticamente attuale. Questa è solo la prima di tante future edizioni.. La lotta alle differenza di genere è uno dei pilastri della nostra associazione commenta Angelo Spagnuolo di Panathlon Pesaro abbiamo sposato con entusiasmo un'iniziativa che affronta una tematica che dovrebbe essere trattata al trapassato remoto ma che ancora leggiamo sui quotidiani.

I premi

Ad aggiudicarsi il podio e il premio offerto dagli sponsor, la squadra The Blondies formata da Simona Bruscoli, Emanuela Trombini, Alessandra Renzoni e Francesca Palmieri per la staffetta femminile, Dinamo con Marco Ciamaglia, Matteo Giustino, Luigi Ciabattoni e Paolo Moreschi per il team maschile, mentre il primo posto tra i team misti è andato alla squadra del Gabbiano composta da Emanuele Gambini, Natalia Fernandez, Juan Pablo Fernandez e Redha Chenouf. Ai nastri di partenza anche la squadra composta da quattro assessore: Mila Della Dora, Assessore alla Coesione e al Benessere del Comune di Pesaro, Simona Palazzi, Michela Vetri e Rosina Alessandri, Assessore alle Pari Opportunità rispettivamente di Cagli, Urbino e Gabicce.

