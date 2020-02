L'eterno dilemma del Movimento «Ma in Regione niente alleanza»

I RETROSCENA

PESARO L'uscita di Vito Crimi dà ragione ai silenzi che ieri hanno caratterizzato il livello regionale del Movimento 5 Stelle colto di sorpresa dal tempismo di Matteo Ricci e dalla trama intessuta dai tre consiglieri comunali dello stesso Movimento. Tacciono anche i mediatori, ovvero il simbolo della democratizzazione territoriale del Movimento che per la prima volta aveva riconosciuto una sorta di autorevolezza concessa alla rappresentanza non centrale. È vero che il passaggio in giunta di Frenquellucci si incrocia con il caos che ottunde i 5 Stelle alle prese con le Regionali.

Botta e risposta

E a stretto giro di posta lo rileva proprio Matteo Ricci: «Mi sembra una nota molto strana quella di Crimi. Sarebbe come chiedere a tutti i ministri 5 Stelle di autosospendersi perché sono al governo nazionale con il Pd. A Pesaro abbiamo fatto le cose in maniera trasparente e lineare, partendo da contenuti importati come l'università. Abbiamo collaborato bene e ringrazio i 5 Stelle di Pesaro che oggi in assemblea hanno appoggiato il progetto sostenendo la Frenquellucci. Da oggi la squadra di Pesaro è più forte nell'interesse dei cittadini e - aggiunge Ricci - ci metteremo subito al lavoro. E la città è diventata un laboratorio nazionale; speriamo sia utile allo sviluppo del dibattito politico, con il massimo rispetto per la discussione interna ai 5 Stelle sulle prospettive del Movimento».

Al momento i vertici gialli scelgono la linea dura: nel caso la capogruppo accetti l'incarico dovrà autosospendersi e passare le forche caudine del collegio dei probiviri.

Il silenzio marchigiano

Fonti interne al Movimento marchigiano fanno sapere innanzitutto che l'esperimento pesarese resta confinato a quel comune. Non avrà ripercussioni a livello regionale soprattutto dopo la recente conferma della linea autonoma dettata da Luigi Di Maio, da parte di chi lo sostituisce. La tabella di marcia è tracciata: il 10 febbraio si chiuderà la partita delle autocandidature e a fine mese saranno pronti la lista dei 30 candidati e il nome del candidato alla presidenza della Regione.

La spallata mancata

Se l'ultima iniziativa di Ricci sia una spallata a Luca Ceriscioli non è tema che li galvanizzi e non pare una lusinga sufficiente la dichiarazione del governatore: «Potrei fare un passo indietro solo davanti a un accordo tra Pd e 5 Stelle». I pentastellati marchigiani sanno bene che il Partito democratico regionale è numericamente saldato su Ceriscioli e che anche l'eventualità delle primarie, quanto meno per l'assenza di un avversario (vista la resilienza di Valeria Mancinelli) sarebbero una passeggiata per l'attuale presidente.

La linea tracciata

Qualcuno tra le righe si spinge a dire che andare da soli - alla luce dei risultati dell'Emilia Romagna - potrebbe essere una mossa infelice, ma l'ordine di scuderia è quello e nessuno farà opposizione.

