L'ESCALATION

PESARO Sale a 23 il numero dei contagiati nella nostra provincia. Spunta il primo caso in provincia di Ancona. Nella tarda serata di ieri il Gores ha comunicato che nella giornata di sabato la Sod Virologia ha rilevato 11 tamponi positivi al Coronavirus, provenienti dall'Area Vasta 1. Questi 12 campioni saranno inviati oggi all'Istituto superiore di sanità per la conferma. 24 è il numero di campioni positivi nella Regione Marche, di cui 6 confermati dall'Iss. Non sono invece ancora noti gli esiti del secondo check dei tamponi risultati positivi nella giornata di venerdì. I responsi arriveranno oggi. «Ricordiamo ha detto il presidente Ceriscioli - che in caso di dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non ci si deve recare al pronto soccorso o presso gli studi dei medici di famiglia, ma bisogna telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)».

Le disposizioni

In questa situazione sono gli operatori del 118 e i sanitari del servizio Murg, Medicina di Urgenza di Marche Nord, a risentire maggiormente gli effetti in termini di turni di lavoro e modalità operative, nell'affrontare in prima linea l'emergenza. Nuove disposizioni della direzione sanitaria sono state date agli operatori Murg proprio nelle ultime 24 ore. Primi segnali di difficoltà invece per gli operatori del 118 per la mole di chiamate di emergenza e il diffondersi di casi sospetti che arrivano ai presidi ospedalieri, nonostante sia attivo il numero verde regionale dedicato, oltre al 112 e 1500 per tutta Italia. Ad una situazione generale ancora difficile si aggiunge ora, ci dicono dai presidi Marche Nord, il problema della mancanza di personale in servizio nell'emergenza-urgenza per i casi di quarantena che nelle ultime ore stanno interessando proprio il personale ospedaliero fra infermieri, operatori socio sanitari e alcuni medici nei presidi dell'azienda ospedaliera e in Area Vasta 1. Si parla di circa 80 persone.

In prima linea

Le voci che arrivano dagli operatori e dalle Rsu interne, in servizio nelle postazioni della centrale operativa, in una delle tante giornate tipo, fotografano una situazioni dove al rientro dell'ambulanza c'è una reale difficoltà a sopperire la mancanza di personale per il turno infrasettimanale. C'è poi il problema dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale per evitare possibili contagi, che ad oggi stanno per esaurirsi. Nella situazione attuale gli operatori del 118 sarebbero obbligati, salvo una modifica delle disposizioni del Gores (Gruppo operativo regionale per il Coronavirus), ad utilizzare in via preventiva quei dispositivi di protezione, solo se c'è un'autorizzazione che arriva direttamente dalla centrale operativa e che impone ai medici e sanitari a bordo, di indossare il dispositivo di prevenzione, ma solo in caso di una chiamata per sintomi sospetti. Ma visti i casi in aumento fra Pesaro e la vicina Romagna, ci sono medici e sanitari del 118, che chiedono l'uso dei dispositivi per intervenire anche nell'emergenza ordinaria, nel caso di chiamate per incidenti stradali, dove non è possibile sapere se ci si trovi a prestare soccorso a un paziente asintomatico o portatore del virus. E in effetti qualcosa nelle ultime ore sembra muoversi.

Le nuove regole

Con una nuova circolare dell'azienda Marche Nord, in vigore solo nelle ultime ore, il direttore del servizio di emergenza Stefano Bernardi, ha dato disposizione che le mascherine a doppio filtro, siano distribuite a tutti gli operatori 118. L'eventuale incremento di contagi impatterebbe proprio sulla Medicina d'Urgenza e la circolare prevede di sistemare nelle sale Murg solo i pazienti con sintomi e problematiche sospette e più gravi. Al momento si trovano in Medicina d'Urgenza, pazienti già ricoverati, altri nuovi ingressi trasportati al Pronto Soccorso e persone anziane ultrasettantenni. Il problema però sono i posti letto limitati all'interno della Murg, dieci in tutto. Una contingentazione dei casi sospetti disposta dall'azienda per evitare il transito di eventuali pazienti contagiati o con patologie già gravi verso altri reparti.

Letizia Francesconi

Silvia Sinibaldi

