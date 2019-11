L'Erap compra le Zoccolette «Avanti con il piano alloggi»

L'EDILIZIA

PESARO Un pacchetto di investimenti che sfiora gli 8 milioni e che porterà entro qualche anno a rimpinguare il patrimonio di edilizia popolare di oltre 70 alloggi su Pesaro, gravitanti soprattutto nel cuore della città. Tale è il piano che vede coinvolto l'Erap sul territorio comunale.

Più parti

Una parte (1.300.000 euro) è già stata definita con l'avvenuta consegna dei 23 appartamenti in edilizia sovvenzionata a Vismara, una parte (3 milioni) è in via di ultimazione (il palazzo Aymonino su via Mazza con 34 alloggi tra edilizia agevolate e sovvenzionata che si vuole pronti a cavallo tra la primavera e l'estate 2020), infine l'ultima e terza parte (3 milioni e mezzo per 15 alloggi a canone agevolato) la si attuerà nei prossimi anni, ma è un tassello importante nel puzzle della riqualificazione del centro storico. Si tratta della ristrutturazione del complesso dell'ex oratorio della Misericordia, ora noto come Zoccolette, che insiste su via della Vetreria. Appena un paio di mesi fa si lanciavano appelli sul degrado dello stabile, su cui incombe l'usura del tempo e dell'abbandono e dove soprattutto il tetto è a rischio implosione. L'annuncio dell'acquisto da parte di Erap dell'immobile di proprietà comunale - e con inevitabile strascico di polemiche politiche tra il sindaco Matteo Ricci e la Lega - segna una svolta precisa e sostanziale. «L'Erap - spiega il consigliere regionale Andrea Biancani - ha approvato l' acquisto del complesso per 775mila euro. Ora si potrà cominciare a ragionare seriamente sul progetto di recupero che diventerà importante per la valorizzazione della zona».

Baricentrico

Il complesso è baricentrico in un'area già idi work in progress: da un lato il vecchio hangar sotto cantiere con vicino l'ex carcere minorile in vendita (asta il 3 dicembre) dall'altro il già citato Palazzo Aymonimo impegnato a cancellare la nomea di ghetto. «Verrà trasformata una parte importante del centro storico» chiosa il sindaco. Le Zoccolette erano già rientrate nel protocollo d'intesa siglato tra Comune ed Erap, ma poi alle intese devono seguire i fatti: ovvero soldi, progetto, bando, lavori.

Lo stabile, noto anche come oratorio della Misericordia, è stato eretto dopo il 1770 destinato a orfanotrofio femminile tanto che prende il nome proprio dagli zoccoli che calzavano le bambine senza famiglia che vi erano ospitate. Con gli anni ha fatto parte del patrimonio Irab (gli ex Istituti riuniti di assistenza e beneficenza) e quando gli Irab sono stati dismessi è diventato di proprietà comunale. Sta andando a pezzi e quindi l'intervento di riqualificazione non solo è auspicabile ma urgente.

L'obiettivo

«Ne vogliamo ricavare 15 alloggi - prosegue Biancani - tutti in edilizia agevolata, ovvero rivolti a quella fascia di famiglie che hanno già reddito, anche se basso e che non possono sostenere un certo livello di affitti. La posizione è strategica e nell'immobile verranno ricavate anche altre parti a uso pubblico. Per esempio il recupero della piccola chiesa consentirà di ricavare uno spazio culturale ed espositivo, un'idea che è già stata condivisa dall'Amministrazione comunale. E anche al pianterreno pensiamo di poter sfruttare dei locali a uso sociale o di servizi. Vedremo».

«Quello che si tiene a sottolineare - prosegue Biancani - è che l'Erap sta facendo investimenti importanti sul territorio per rispondere al fabbisogno abitativo. Non solo a Pesaro. Sulla Valle del Foglia e sull'Alto Montefeltro ci sono due bandi per un milione di euro ciascuno. La nuova filosofia è di non edificare più ex novo ma di recuperare l'esistente all'insegna di quel costruire sul costruito che porta un doppio beneficio: economico e territoriale con la valorizzazione di aree nevralgiche come i centri storici».

Simonetta Marfoglia

