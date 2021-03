L'EMERGENZA

PESARO Un lunedì da collasso quello di ieri per il Pronto soccorso Marche Nord con 60 accessi al presidio del San Salvatori e la maggior parte in contemporanea. Pazienti Covid e altri in ingresso per patologie diverse, costretti ad attendere nelle barelle nei corridoi, in attesa che venissero liberati posti letto, anche questi ormai vicini alla saturazione, soprattutto nei reparti di sub intensiva Covid. Alle 13 medici e sanitari dell'emergenza-urgenza si sono trovati con 27 pazienti che attendevano ancora di essere trasferiti. La diminuzione dell'attività chirurgica e la riduzione dei posti letto al Blocco operatorio già decisa nei giorni scorsi, non ha evitato però le criticità di nuovi accessi e ricoveri, costringendo l'Unità di crisi Marche Nord a riunirsi di nuovo per arginare l'emergenza e attivare nuovi letti Covid.

L'afflusso

Il picco degli accessi si è registrato nella tarda mattinata di ieri. Organizzazione medico-sanitaria del Pronto soccorso, ancora una volta in affanno per smaltire gli ingressi o trasferire il carico. Due sono le azioni verso cui si è indirizzata Marche Nord: l'attivazione di un secondo Pronto soccorso interno con funzione di camera di compensazione e il pressing sulle strutture del territorio per scaricare la pressione e trasferire un certo numero di pazienti. In discussione c'è l'attivazione del polo ospedaliero di Cagli da riconvertire a Covid, ma solo se avallato da un accordo fra Regione e privato convenzionato. Sul totale degli accessi di ieri, oltre la metà erano pazienti Covid del territorio trasportati dal 118 e a questi si sono aggiunti accessi per altre patologie più o meno gravi. Per la carenza di posti Covid liberi al San Salvatore anche le stesse ambulanze sono rimaste bloccate per circa 45 minuti per la mancanza delle barelle, occupate dai malati lasciati in attesa nelle sale dell'emergenza-urgenza e con infermieri costretti a prendere in prestito barelle dagli altri reparti per sistemare i malati in Pronto soccorso. E' stata necessaria tutta la mattinata per normalizzare la situazione.

Il piano

Una trincea che ha spinto il direttore del Pronto soccorso Umberto Gnudi ad attivare in emergenza da qualche giorno un secondo Pronto soccorso pulito per gestire gli accessi di altre patologie, e che ieri pare abbia funzionato, tutto mentre si lavora per implementare i posti Covid di sub intensive. Il filtro: dismesso il reparto filtro attivo nella sala gessi al piano terra del San Salvatore, dove fino a pochi giorni fa venivano sistemati i degenti in ingresso per 24 ore e nell'attesa di essere sottoposti al tampone, al suo posto c'è il Pronto soccorso bis. Un'area pulita che funziona senza posti letto ma dove trasferire per accertamenti e in attesa di ricovero, tutti quei pazienti no Covid in ingresso. Un cambio in corsa che di fatto ha portato all'attivazione di due ingressi alla struttura ospedaliera, quello principale che resta sporco e l'altro invece pulito.

Ingresso sporco e pulito

Ma non è questa l'unica modifica in emergenza decisa dall'azienda ospedaliera nelle ultime ore. Quattro zone di Ortopedia, Urologia, Neurochirurgia e Chirurgia, stanno per diventare un unico reparto Covid di sub intensiva, passando progressivamente da 18 a 42 posti letto totali. Mentre la riconversione degli altri reparti è già stata avviata, nelle prossime ore la direzione potrebbe rendere operativa anche la riduzione del filtro chirurgico da destinare a posti letto Covid. Tutta l'attività chirurgica non urgente del San Salvatore è stata ridotta: si è passati da 8-10 posti letto di Blocco operatorio a lasciarne attivi due o tre al massimo per reparto. All'interno dell'ala di filtro chirurgico vengono garantite le urgenze indifferibili.

Letizia Francesconi

