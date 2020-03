L'EMERGENZA

PESARO Salgono i numeri dell'emergenza e continua la battaglia: la struttura Marche Nord ha bisogno però di più posti letto per gestire i pazienti positivi al Covid 19 e garantire l'isolamento a medici e personale sanitario in quarantena. Una situazione complessa con posti letto ormai al completo in Rianimazione Terapia Intensiva e nel reparto Malattie Infettive a Muraglia. Per questo è stata inoltrata ieri dalla dottoressa Storti, dirigente di Asur al responsabile della Centrale Operativa del 118 Bernardi, una comunicazione resa subito operativa con la quale vengono adottate misure operative straordinarie da seguire per le chiamate di emergenza e gli interventi di primo soccorso per garantire ai presidi Marche Nord di ricevere e trattare pazienti sospetti, gravi e positivi al Coronavirus, dirottando i casi non gravi e differibile agli ospedali di Senigallia e Fermo.

I casi in aumento

Intanto si è passati in soli pochi giorni da una cinquantina di casi in isolamento domiciliare del personale medico e sanitario dell'azienda ospedaliera a 82 casi nelle ultime ore. Tre sarebbero invece i medici Marche Nord venuti a contatto con pazienti contagiati e risultati positivi a un primo tampone. Si continua a lavorare all'interno dell'azienda ospedaliera per attivare anche una sesta Rianimazione Su richiesta di Marche Nord, c'è la disposizione comunicata dall'Asur alla Centrale Operativa 118 di portare alcune tipologie di pazienti anche in altre strutture ospedaliere, ma fuori provincia, tutto per non gravare sui reparti dei presidi di Pesaro, che vivono già una situazione al limite, visto l'aumento degli accessi e dei ricoveri di pazienti positivi, che necessitano di posti letto attrezzati e terapia intensiva. La nuova disposizione di trasferire i pazienti trasportati dal 118, riferiscono dall'interno gli operatori, non vale per tutte le tipologie di pazienti. Le disposizioni si riferiscono a quei pazienti che non presentano patologie cosiddette tempo dipendenti che richiedono il ricovero d'urgenza al polo ospedaliero territoriale più vicino. Per intenderci non rientrano in questa casistica i pazienti colpiti da infarto, ictus o patologie gravi a rischio vitale o che necessitano di un intervento chirurgico urgente. Tutto il resto della casistica differibile e non di particolare gravità, patologie come dolori addominali, fratture o quant'altro potrebbe essere dirottata negli ospedali di Senigallia e Fermo. Medici: sono 82 gli operatori Marche Nord attualmente in quarantena fra medici, infermieri e Oss. La casistica, che ha subito un aumento sensibile negli ultimi giorni, è comune ormai a tutti i reparti. Pronto Soccorso, Murg, Malattie Infettive, Rianimazione ma anche Radiologia e Dialisi. Fra giovedì e venerdì sono stati eseguiti su medici operatori, oltre una ventina di tamponi e dai primi esiti pare siano tre i medici con sintomi sospetti e potenzialmente positivi al Covid-19. A questo si aggiunge poi un altro equipaggio del 118 in quarantena preventiva, mentre i due equipaggi già in isolamento, dovrebbero rientrare in servizio da domani. Fra il personale medico che è venuto a contatto con pazienti positivi, ci sarebbe un operatore, un medico del 118, e una dottoressa in attesa della conferma del tampone, al momento in isolamento con altri operatori per essere venuta a contatto nelle ultime ore con due pazienti oncologici in terapia, risultati positivi al tampone. Da ieri su disposizioni della direzione Marche Nord, si sta allestendo anche una nuova Rianimazione al San Salvatore, accorpando il blocco della Cardiologia per ricavare probabilmente dai cinque agli otto posti letto attrezzati per i pazienti più gravi e positivi al Covid-19. Posti, che si vanno ad aggiungere ai quattro già attivi all'interno della recovery room del Blocco Operatorio e dedicati ad una Rianimazione pulita per la gestione ordinaria.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA