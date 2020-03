L'EMERGENZA

PESARO Sale a 17 il numero dei medici di base attualmente in isolamento. A questi si aggiungono due medici, uno di continuità assistenziale e un pneumologo. Dei 19 in isolamento tre medici sono risultati contagiati dal Covid-19, uno è ricoverato in Medicina d'Urgenza a Marche Nord e due sono in quarantena nei rispettivi domicili e presentano febbre. Un quadro non certo tranquillizzante se pensiamo che in Italia sono una settantina i medici di base e specialisti non ospedalieri in isolamento e i 19 nella provincia di Pesaro Urbino proporzionalmente sono un numero molto significativo.

Le proporzioni

Spiega il dottor Dario Bartolucci, segretario provinciale dell'Ordine dei Medici: «Sì, è un numero importante ma la situazione rischia persino di aggravarsi. Noi medici di base non abbiamo i dispositivi di protezione necessari secondo quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale. Quindi non possiamo nemmeno andare a visitare i colleghi. Per non parlare del rischio che corriamo di contagiarsi e di contagiare tutte le persone anziane che arrivano nei nostri ambulatori già gravate da pluripatologie serie. Di questo passo potremmo rischiare la chiusura di tutti gli ambulatori. Attualmente grazie alla medicina di gruppo ci sono colleghi che riescono a supplire all'assenza dei medici in isolamento ma c'è già un caso in cui tutti i medici dello stesso studio associato sono in quarantena». Secondo l'ordinanza del Gores i medici di base per l'esame fisico di un paziente con sintomi respiratori dovrebbero essere dotati mascherina chirurgica, guanti, camice protettivo impermeabile e monouso e protezione degli occhi. Dotazione che al momento appartiene al mondo delle favole.

L'incongruenza

Ma il dottor Bartolucci fa notare una importante incongruenza relativa al flow chart che stabilisce le procedure di comunicazione e il ricorso o meno al tampone orofaringeo. Una prima domanda che riguarda la presenta di sintomi come febbre, tosse e raffreddore e un secondo quesito sulla provenienza dalla zona rossa. Se la risposta è negativa al paziente non viene fatto il test. «Ora - aggiunge Bartolucci - è chiaro che nessuno dei 79 pazienti positivi della nostra provincia proviene da quella zona. Il contagio è più articolato e quella domanda è oramai superata. Va aggiornata».

L'equiparazione

Dal punto di vista economico va sottolineato il fatto che mentre i medici che risulteranno positivi al contagio Covid-19 godranno della dovuta malattia, tutti coloro che accetteranno la quarantena volontaria non avranno nessuna copertura previdenziale. A questa palese discrepanza ha messo fine ieri il presidente dell'Empam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) Alberto Olivetti che ha reso noto di aver stanziato fondi a sostegno dei professionisti che si trovano in tale eventualità e che per l'effettiva erogazione si attende solo il via libera del ministero dell'Economia.

Silvia Sinibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

