L'EMERGENZA

PESARO «Facciamolo subito il lockdown, chiudeteci tutti, ma almeno salviamo il Natale». Una provocazione quella dell'associazione Ristoritalia ma che si inserisce in un contesto di estrema confusione, dove si temono misure ancora più restrittive a livello nazionale (ieri si rincorrevano le voci sull'ipotesi di chiusura alle 22) e, in questo contesto, ci sono associazioni, come appunto Ristoritalia che spingono sull'acceleratore, e chiedono al presidente delle Marche, Acquaroli, di chiudere la regione per due settimane, altre come Confcommercio e Confesercenti, compresi i ristoratori collegati alle due associazioni, che invitano alla prudenza ma che ammettono che un'altra sforbiciata di orario non si reggerebbe.

Le sfumature

In generale i gestori dei ristoranti pesaresi e i loro rappresentanti delle associazione vogliono essere cauti, evitando di mettere il carro davanti ai buoi, in attesa che eventuali decisioni del Governo diventino ufficiali. Ma è chiaro che la categoria è preoccupata dall'ipotesi, che inizia a circolare con insistenza, di un coprifuoco alle 22, che andrebbe ad incidere in una situazione già parecchio delicata, dopo l'ultimo Dpcm, che ha imposto l'obbligo di chiusura alle 21 per chi non ha servizio al tavolo, e alle 24 con servizio al tavolo. «Evitiamo di creare allarmismo e attendiamo notizie certe - dice il presidente dei Ristoratori di Confcommercio Pesaro-Urbino Mario Di Remigio, titolare del Polo Pasta e Pizza davanti a piazzale della Libertà - Il lavoro è diminuito per tutti con il Covid, in media del 30%, e le persone, anche a seguito del continuo bombardamento mediatico sul virus, sono timorose ad uscire e andare al ristorante». Più cane sciolto Umberto Carriera che, titolare di diversi ristoranti in città e provincia, ha lanciato una provocazione e uno sfogo sul mantenimento dei suoi locali aperti in caso di lockdown. «La mezzanotte per i ristoratori in una città come la nostra non toglie quasi niente, considerando che non siamo a Milano o altre città simili nelle quali si va a cena anche dalle 22 alle 23. Chi ci perde, e di questo mi dispiace molto, sono soprattutto i cocktail bar, pub, fastfood che fanno i panini anche a mezzanotte. Certo che il coprifuoco alle 22 cambierebbe le carte in tavola anche per noi ristoratori. Dal mio punto di vista - continua Carriera - il problema è a monte. Sono fermamente convinto che questa graduale riduzione di orario, oggi alle 24, tra due giorni alle 22 e magari tra una settimana la chiusura alle 20, è ridicola. Nessun paese emette un dpcm ogni tre giorni. E le persone inevitabilmente vanno in confusione, si chiedono perchè dentro casa non possono pranzare o cenare in più di sei, mentre al ristorante questo limite non c'è. Le prenotazioni finora non sono diminuite, ma i clienti sono più timorosi, quando telefonano chiedono in quanti devono essere, le distanze, se ci sono i doppi turni. Per dare un segnale di maggiore sicurezza, pur in un contesto in cui l'attività era già molto controllata, all'ingresso ci sarà una persona incaricata di misurare la temperatura».

La salute pubblica

Per Davide Ippaso, segretario comunale Confcommercio, «partendo dal presupposto che la salute pubblica è al primo posto, bisogna considerare che adesso nella nostra zona non abbiamo queste difficoltà. E' giusto prevenire, ma non è nemmeno giusto creare problematiche restringenti, in un momento in cui non ce n'è. Il ristorante non è il locale nel quale si possa propagare il virus, perchè i nostri ristoratori stanno adottando tutti i protocolli Covid, In questo momento non reputiamo necessaria un'ulteriore chiusura alle 22. E poi anche in questo caso ci chiediamo, se passasse il nuovo Dpcm, dovremmo chiudere alle 22 oppure se qualcuno arriva alle 21,45 può restare fino al termine della cena». Alessandro Ligurgo della Confesercenti ritiene che «non avrebbe senso un'ulteriore restrizione dalle 24 alle 22 generalizzata. Sono più favorevole a strette temporali localizzate nelle zone con maggior contagio in questo momento, cosa che da noi non si riscontra. Se chiudiamo alle 22, togliamo alle attività un altro 40% di introiti, non ci voglio nemmeno pensare alle conseguenze». Infine Ristoritalia, che riunisce più di 170 tra titolari e di bar e ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino, evidenzia che già oggi «i nostri locali hanno perso già il 40% del fatturato. Dato che con queste misure restrittive già in passato, a marzo, non si è stati in grado di frenare la curva dei contagi, che ora sta tornando a crescere in modo esponenziale come allora, facciamolo subito il lockdown: per la nostra categoria sicuramente è meglio adesso che a Natale, l'unico mese invernale in cui si lavora di più» L'appello è quindi al neo presidente della Regione, Francesco Acquaroli: «Chiudiamo i confini della Regione Marche e sospendiamo le nostre attività economiche per soli 15 giorni, piuttosto che chiudere a Natale in condizioni peggiori».

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

