L'EMERGENZA

PESARO È stata firmata dal sindaco l'ordinanza per la chiusura del liceo scientifico Marconi, dopo il caso positivo di uno studente 16enne, fino al 4 marzo. Per le altre scuole si attende invece la decisione del governatore Ceriscioli che sarà comunicata nella giornata di oggi. La relazione Asur redatta dai funzionari del servizio Prevenzione Malattie Infettive per il Marconi, parla di tutela di salute e incolumità per procedere in via cautelativa e preventiva a interventi straordinari di igienizzazione di tutte le aule, laboratori e locali, con particolare attenzione a quelli indicati e frequentati dalla classe della sezione musicale del ragazzo. I referenti Asur hanno imposto l'adeguata sanificazione e l'areazione costante nei prossimi giorni, di tutti gli spazi comuni a ragazzi e insegnanti, oltre a fare igienizzare tutti gli strumenti musicali in uso ai docenti e studenti, strumenti elettronici e di laboratorio usati nei laboratori di informatica e chimica. Per il momento le attività sono sospese fino al 4 marzo ma è scritto nel testo del dispositivo, che l'ordinanza può essere prorogata nei casi di necessità e urgenza per l'evolversi della situazione epidemiologica di Pesaro e della provincia. Se il dispositivo dovesse entrare in vigore, ad oggi al polo del Marconi, risulta in quarantena tutta la classe frequentata dal 16enne e dieci insegnanti di strumenti musicali e materie affini, che nelle ultime settimane prima dell'ordinanza di chiusura dei plessi hanno avuto più stretti contatti con il 16enne.

Il trasporto

Mezzi di trasporto pubblico locale e scolastico da sanificare, personale di servizio tutelato da eventuali rischi e più sicurezza per i passeggeri. Nei giorni scorsi nonostante le scuole chiuse e le attività sospese di alcune linee anche urbane, i mezzi viaggiavano quasi semi vuote. Nell'ultima riunione fra l'azienda di trasporto locale, l'impresa Papalini per l'appalto di pulizia e le parti sociali, si sono decise modalità operative, misure di cautela e una dotazione per autisti e personale, da mettere in atto fin da subito per essere pronti a fronteggiare eventuali rischi e garantire la riapertura degli istituti scolastici, nei tempi che verranno decisi. Intanto, nonostante una situazione ancora in evoluzione forse con un nuovo stop all'intera attività didattica, Le misure: da domani comunque anche gli autisti Ami e il personale di biglietteria e amministrativo in servizio a Pesaro e negli spazi della stazione, avranno i propri dispositivi di prevenzione. Così si è deciso nel corso dell'ultimo incontro con la direzione della società di trasporto.A tutto il personale autisti e non, in servizio nei bus scolastici e di linea saranno forniti guanti di protezione per le mani, sempre a contatto con le superfici, gel igienizzanti ad uso personale e occhiali trasparenti protettivi da indossare.

Le richieste

Sono state richieste dagli operatori e dalle Rsu sindacali del servizio, anche le mascherine protettive, in particolare per chi lavora negli uffici amministrativi, per il controllori e il personale della biglietteria al lavoro in stazione, ma al momento le scorte sono finite e potrebbero arrivare solo in un secondo momento. Nel frattempo Ami in accordo con l'impresa Papalini sta provvedendo alle misure di igiene e sanificazione mirata e dopo i bus urbinati, già igienizzati si sta procedendo con i bus riservati agli studenti e sulle linee ordinarie Pesaro, Cattolica e Urbino.

Letizia Francesconi

