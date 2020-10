L'EMERGENZA

PESARO Asur Area Vasta 1 e Regione Marche in campo per riaprire il prima possibile la Rsa Bricciotti di Mombaroccio, chiusa sabato scorso per inagibilità con i 19 ospiti della struttura, tutti anziani lungodegenti trasferiti a Galantara. Lo sgombero improvviso, dettato da una fessurazione che si è evidenziata sul pavimento della parte più vecchia del complesso e dal peggioramento di alcune crepe, preoccupa il sindaco di Mombaroccio Emauele Petrucci che chiede una verifica approfondita sul complesso a livello statico nella parte dove si sono segnalate le criticità, sottolineando altresì la necessità, qualora se ne riscontrassero le condizioni, di contenere il disagio, ora generalizzato, limitatamente all'area interessata.

La preoccupazione

La chiusura dell'ex ospedale non riguarda solo gli spazi riservati alla Rsa ma anche l'area destinata al punto prelievi e all'ambulatorio del medico di famiglia. La direzione dell'Asur già oggi incontrerà il neo governatore Acquaroli e il sindaco, cui seguirà un sopralluogo con i tecnici che già mesi fa, prima della pandemia e dell'emergenza sanitaria, avevano verificato la staticità e le attuali condizioni strutturali della Rsa. Per ora i 19 anziani ospiti resteranno a Galantara. Era già accaduto più di tre anni fa. Nel febbraio 2017 la Rsa Bricciotti era stata dichiarata inagibile per problemi strutturali conseguenti a una perdita idrica e gli ospiti erano stati trasferiti nel complesso di Trebbiantico per rientrare poi diverse settimane dopo a conclusione dei lavori d'urgenza messi in campo. Si dicono preoccupati e auspicano in una soluzione veloce anche i consiglieri regionali di maggioranza Luca Serfilippi e Mirco Carloni, freschi di elezione in quota Lega e il rieletto consigliere democrat Andrea Biancani. La direzione dell'Asur Area Vasta 1 in una nota diffusa sabato sera ha rimarcato che l'allarme è stato dato da un dipendente che ha segnalato «una linea di stacco sul pavimento della parte più vecchia della struttura ed il peggioramento di alcune crepe nella parte delle degenze».

Le verifiche

Sono intervenuti i tecnici dell'Asur ed il comando dei vigili del fuoco per le verifiche. «Pur non riscontrandosi segni significativi di pericolo imminente - ha rimarcato la nota - al fine di effettuare verifiche più approfondite, anche invasive, sulle strutture e sul terreno di fondazione, si è ritenuto opportuno provvedere al temporaneo trasferimento degli ospiti, in tutto diciannove persone di cui sedici allettate e tre in carrozzina. Il trasferimento è stato completato in tempi rapidissimi grazie ai mezzi di soccorso coordinati dalla centrale operativa 118 di Pesaro». «La chiusura dell'intero complesso dopo la segnalazione e il primo sopralluogo, poteva essere gestita diversamente e concertata commenta il sindaco Petrucci ora ci aspettiamo una verifica strutturale in quell'ala del complesso e sul pavimento, poi dovranno essere prese le decisioni più opportune, ma senza pesare e gravare su cittadini e utenti».

La perizia

«Stiamo parlando comunque - prosegue il sindaco - di una crepa su un muro divisorio e non portante in una parete fra il corridoio e alcune stanze del piano terra. L'intervento potrebbe essere per i tecnici regionali facilmente programmabile, avendo a che fare con un muro in mattone normale, che può essere ripristinato. E' per questo che ho già inoltrato la richiesta al responsabile di Area Vasta Romeo Magnoni per un sopralluogo congiunto alla presenza anche dei tecnici dell'ente comunale, che ne conoscono storia e vicissitudini». La perizia più recente risale al novembre scorso prima dell'emergenza. «Una perizia strutturale e statica ha ricordato il sindaco ma che va sottolineato, non aveva evidenziato particolari problemi. Con la nuova giunta negli ultimi anni ci eravamo attivati proprio per chiedere all'Asur una verifica complessiva».

Che tipo di lavori

Auspica una risoluzione rapida il consigliere regionale Biancani: «Al sopralluogo saranno presenti anche alcuni consiglieri regionali commenta - una cosa è certa, è noto che quella struttura aveva bisogno di lavori. Non si può né si deve pensare però che il complesso rimanga chiuso per troppo tempo, soprattutto in vista di una eventuale nuova emergenza. Serve una valutazione non visiva, ma motivata da dati tecnici oggettivi». Il consigliere regionale Luca Serfilippi, era sul posto sabato pomeriggio quando i degenti venivano trasferiti. «Fare evacuare una struttura di quel tipo e con anziani fragili, forse andrebbe fatto solo in situazioni reali di cedimento e pericolo immediato. L'impegno dei consiglieri regionali e del Governatore, sarà garantire tempi e modalità d'intervento rapidi per la riapertura».

