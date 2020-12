L'EMERGENZA

FANO «Grazie alle misure intraprese dall'unità di crisi, il focolaio, al Santa Croce è circoscritto, permettendo di proseguire con la normale attività - spiega il direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli Siamo riusciti a isolare i positivi e proseguire con la normale attività di ricovero e ambulatoriale, continuando ad erogare prestazioni in totale sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. Le misure attuate tempestivamente, infatti, hanno permesso di isolare i pazienti positivi, presso la palazzina C, rendendo il presidio Santa Croce sicuro per degenti, gli utenti e per chi lavora all'interno della struttura. È stato fondamentale aggiunge Berselli differenziare i percorsi sporchi/puliti, al fine di riassorbire i pazienti risultati positivi nelle varie Unità Operative. La situazione si è normalizzata ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione. Verrà mantenuto il divieto di accesso ai visitatori, ribadita la verifica dell'osservanza delle precauzioni di sicurezza aziendali durante lo svolgimento delle attività diagnostiche ed i trasferimenti dei pazienti tra le unità operative sia da parte del personale dipendente che da parte delle ditte appaltatrici».

Riassetto a step

Un riassetto a step al Santa Croce di Fano verso il San Salvatore, dove verranno alcuni dei degenti risultati positivi fra ieri e il 29 novembre. E sempre ieri altra giornata di test rapidi a tappetto sul personale sanitario a contatto con i pazienti positivi delle aree di Medicina e Gastroenterologia. Nove, gli operatori contagiati. Il primario della Medicina del Santa Croce, Gabriele Frausini, si è già attivato per chiedere il coinvolgimento delle strutture sanitarie territoriali. Obiettivo è riportare in tempi brevi il Santa Croce ospedale Covid free. Il riordino: «Sono 193 i tamponi eseguiti sui pazienti con 16 degenti positivi nel reparto della Medicina 3 e altri 8 nell'ala di Gastroenterologia così riferisce il dottor Frausini se ragioniamo invece sui numeri complessivi, allo stato attuale si parla di 30 ricoverati Covid, compresi i 6 pazienti risultati positivi il 26 novembre scorso, già trasferiti al San Salvatore. Fra i tamponi molecolari eseguiti sul personale medico e sanitario sono 9 i positivi di cui un medico. Infine eseguiti ieri anche 350 test rapidi antigenici su tutto il personale e solo 3 al momento sono positivi». Da oggi l'intero padiglione C del Santa Croce garantisce una degenza Covid nella ex Gastroenterologia con continuità medica e assistenziale, stesso reparto di degenza anche nella ex Medicina 3. Tradotto significa, come osserva il primario, che è stata allargata la bolla di isolamento e messa in sicurezza dei casi positivi, prevedendo un piano unico riservato alle degenze Covid. Parallelamente la previsione di reparti filtro nelle aree ex Medicina 1-2 e alta intensità, prevede un controllo e un monitoraggio dei casi sospetti o di altri pazienti venuti a contatto con casi positivi. Un'area, che sulla base della scelta dell'azienda ospedaliera, serve per ospitare quanti, in ingresso dal Pronto soccorso o già ricoverati nelle diverse aree ospedaliere, sono negativi al primo tampone ma con sintomi sospetti o con un esito dell'esame Tac da polmonite interstiziale. I prossimi trasferimenti da Fano a Pesaro saranno valutati caso per caso, nelle prossime ore in concerto con il dottor Frausini e la direzione ospedaliera. Posti immediatamente liberi per tutti i degenti positivi non ce ne sono al San Salvatore.

Contatti

«Contatti sono in corso con la medicina del territorio anticipa Frausini in linea generale quei casi più seri, sulla base delle patologie e del decorso, verranno presi in carico dal San Salvatore, trasferiti nei reparti Covid attivi, con l'obiettivo ospitare tutti i pazienti positivi nel presidio di Pesaro. Nelle altre strutture territoriali invece dovremo isolare in sicurezza i paucisintomatici». Le reazioni: Vania Sciumbata, referente Fp Cgil per il comparto sanità chiede che sia ora anche la sanità del territorio a farsi carico tramite proprie strutture pubbliche o private convenzionate, per dare supporto a Marche Nord, dopo il cluster del Santa Croce.

I sindacati

«Non può essere solo la singola azienda ospedaliera a farsi carico del riordino, fra spazi e posti letto, deve invece necessariamente instaurarsi una sinergia fra Regione e Asur, magari anche facendo capo alle strutture private per supportare Marche Nord nei trasferimenti di casi Covid stabilizzati o sintomatici. Non dovrebbe essere esclusa anche una possibile convenzione con la struttura attualmente Covid free di Villa Fastiggi, che dovrebbe riconvertire però almeno una sua parte, come già accaduto nella prima emergenza».

Letizia Francesconi

