CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA CASAPESARO Sono terminati i lavori che hanno permesso di recuperare nel quartiere di Vismara un edificio lasciato incompiuto, realizzando 23 alloggi popolari nella zona Peep per impegno di spesa a carico di Erap di 950 mila euro. Inoltre confermato l'impegno di Erap, Comune e Regione per il recupero dell'edificio dismesso di proprietà pubblica di via Delle Vetrerie. Nei prossimi giorni è previsto a Vismara un sopralluogo dei vertici Erap e dell'Amministrazione comunale con l'assessore ai Servizi Sociali, Sara Mengucci, «e dopo...