L'ECONOMIA

PESARO Tiene la barra dritta Biesse Group, la multinazionale pesarese leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, che forte delle sue filiali sparse in tutto il mondo, Cina compresa, con più di 300 agenti e rivenditori certificati in 120 Paesi, ha messo in atto una serie di contromisure affinchè l'emergenza Coronavirus non paralizzi o penalizzi eccessivamente la sua attività.

Le possibilità

videoconferenze, spostamenti ridotti allo stretto necessario, stop - ormai da settimane - alle trasferte nelle zone a rischio, assicurando allo stesso tempo la «normale operatività in tutte le proprie sedi nel mondo». «Alla luce delle più recenti disposizioni relative alla diffusione del Covid -19 - spiega l'azienda che oggi conta circa 4200 dipendenti e 12 stabilimenti industriali - sono state messe in atto una serie di misure per garantire la sicurezza dei dipendenti, dei clienti e di tutte le persone che interagiscono con il gruppo».Fin dai primi episodi riscontrati sul territorio cinese, Biesse ha istituito un Comitato di direzione che «con la piena fiducia nel servizio sanitario nazionale, nella protezione civile e nelle autorità competenti» quotidianamente monitora le disposizioni globali recependo le norme locali di sicurezza che regolano gli spostamenti verso i vari Paesi.

Le normative

Il Comitato assicura «il recepimento delle normative, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone che lavorano e che interagiscono con il Gruppo in tutte le sedi, agendo repentinamente al mutare dello scenario globale di riferimento». «Grazie alla nostra presenza capillare, lavorando in maniera sinergica e integrata con le nostre 39 filiali e con la rete dei dealer nel mondo, potremo garantire il quotidiano svolgimento delle attività e il consueto e costante supporto ai nostri clienti» afferma Roberto Selci, amministratore delegato di Biesse Group. «L'approccio one company - prosegue - che ci consente di lavorare ovunque seguendo processi unificati e avvalendoci di strumenti comuni, ci permette in questo momento di servire il cliente scegliendo la soluzione ottimale per lui e per le nostre persone, in ottemperanza delle direttive di ogni Paese».

Comportamenti responsabili

Nel decalogo delle accortezze, al di fuori delle zone con limitazioni, tutte le sedi del Gruppo continuano, in questi momenti ancora convulsi e confusi, a svolgere normali attività lavorative, gli showroom sono regolarmente aperti, e adottano «comportamenti responsabili per tutelare al meglio la salute delle persone». Il calendario eventi e fiere (oltre 40 nell'arco di un anno) è in costante aggiornamento. Dove sia possibile, vengono attivate collaborazioni a distanza, come riunioni in videoconferenza, riducendo allo stretto necessario di spostamenti. Tutte le attività che prevedono la presenza di persone provenienti dai Comuni della zona rossa sono sospese sino a nuova disposizione. Ogni unità e filiale del Gruppo deve attenersi alle norme locali che regolano gli spostamenti verso i vari Paesi. Per quanto riguarda l'Italia, continuano ad essere sospese tutte le trasferte verso Cina, Hong Kong, Taiwan e Corea. Restando in tema di aziende e tutela il Gruppo Hera, di cui fa parte Mms, fa sapere che i servizi risultano regolari, gli sportelli clienti sono aperti anche se si invita a privilegiare i canali telefonici e online, recandosi agli sportelli solo in caso di necessità. La stessa raccomandazione viene anche dalla fanese Aset (800-994950).

Simonetta Marfoglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

