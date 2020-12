L'ECONOMIA

PESARO La zona rossa di Natale fa riavvolgere il nastro della memoria al lockdown della scorsa primavera e fa esacerbare gli animi delle categorie più colpite a livello economico. Sono i titolari degli esercizi pubblici: i gestori di ristoranti, bar e locali oramai sottoposti ad aperture e chiusure a fisarmonica che piegano un settore già in forte difficoltà. E non basta la possibilità di asporto o di delivery. Non basta se ti sei già bruciato dicembre con tutte le cene degli auguri e ora bruci i pranzi delle feste, Natale in primis, dove comunque le prenotazioni c'erano e ora sono da azzerare: «Questo provvedimenti rischia di essere la mazzata finale per farci sprofondare definitivamente». In più c'è anche la beffa dell'annunciato aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, deciso dall'Ata (Assemblea territoriale d'ambito) con il placet dei sindaci della provincia. Mario Di Remigio, titolare del Polo Pasta & Pizza e responsabile dell'Associazione dei ristoratori di Confcommercio, è pronto per questo a portare tutta la categoria di nuovo in piazza.

Intanto in serata si susseguono Le reazioni: è amareggiato il titolare dell'Osteria Pasqualon di via Giordano Bruno. «Per il 25 avevo il locale al completo, fermo restando il distanziamento e i posti disponibili commenta e così sono novanta coperti persi. Sembra da una prima anticipazione, che sia autorizzato solo il delivery per una zona rossa. Ma come si può pensare di portare il pranzo o la cena delle feste a domicilio, quando in una famiglia possono riunirsi solo i congiunti stretti e non più di due ospiti in famiglia? Così facendo per poche persone anche il ricavo di un menù completo viene dimezzato. Mi chiedo ha senso fare un delivery per quattro o cinque persone? Eravamo già al completo nei giorni del 25-26 e primo gennaio».

La vede una presa in giro Lallo, uno dei soci gestori del Cozza Amara in strada fra i due porti: «Paradossalmente, fra un'area arancione e una rossa, preferisco la chiusura in zona rossa, almeno abbiamo tutti le stesse regole e siamo tutti con la saracinesca giù commenta non trovo il senso delle consegne a domicilio per un ristorante soprattutto di pesce, e per di più nei giorni del Natale. Noi perderemo l'intero periodo, dalla vigilia fino al 31 e primo gennaio seppure solo a pranzo, dove i posti erano tutti già prenotati. Solo per il pranzo di Natale erano 40 i prenotati. Ci si fa prendere poi ancora di più dall'indignazione, quando in una giornata come quella di ieri, ricevi la telefonata del tuo commercialista che ti informa della scadenza dell'anticipo Iva entro fine anno per 2 mila e 800 euro. Dove li prendiamo questi soldi con tutte queste chiusure e senza la certezza di un ristoro adeguato per dicembre?». «Sono stato costretto a richiamare quei clienti fidelizzati che vengono ogni anno riferisce Enrico Cocciolo di Maremosso sul lungomare Trieste zona Levante per il pranzo di Natale avrei lavorato con 50 coperti e oltre 30 prenotati per la Vigilia. Siamo tutti sulla stessa barca. Speravamo almeno di salvare il pranzo delle feste. Per tutti noi sarebbe stata una bella boccata d'ossigeno in un anno difficilissimo per i fatturati in calo». Stefano Mirisola gestore a Fano di Ideale Food e More, e membro Ristoritalia, argomenta il suo stato d'animo: «La perdita è trasversale per tutti, soprattutto per quei ristoranti da sempre abituati alla propria clientela e a lavorare nelle feste. Ora sono costretto anche io a riorganizzarmi. In media un ristorante perde intorno al 70-80 per cento solo nel periodo delle feste, e con il limite altrettanto pesante di non poter far venire in tutti questi giorni i nostri clienti per l'asporto». E non da ultimo c'è Mario Di Remigio, presidente dei Ristoratori Confcommercio. «Temevamo questo tipo di provvedimento. Abbiamo atteso proprio per questo a ordinare la merce. Una trentina di prenotati persi solo a Natale. E questa situazione già difficile subentra la rabbia per l'aumento ingiustificato della Tari, che peserà sulle nostre attività. Non si possono avallare ora simili provvedimenti, quando dobbiamo chiudere di nuovo».

