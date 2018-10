CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ECONOMIAPESARO Il mercato del San Decenzio diventa social e riparte da un logo promozionale, una M maiuscola su sfondo azzurro che indica e identifica il mercato pesarese con la sfumatura dialettale tipica El Marchèd.La ripartenzaE' stato presentato in Comune, all'ufficio Attività Economiche , il progetto di fattibilità per la rinascita e la promozione del mercato cittadino. Partner del progetto sono Confesercenti provinciale e Pesaro Village , in collaborazione con Anva, l'associazione che raggruppa gli esercenti ambulanti del mercato....