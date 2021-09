L'eccellenza pesarese sbarca in Romagna «Cureremo i riminesi»

LA SANITÀ

PESARO Se i pesaresi da sempre vanno a farsi curare in Romagna, ora molti riminesi saranno visitati da una eccellenza medica pesarese. Inaugura lunedì a Miramare di Rimini, al 31-33 di via Costantinopoli, il poliambulatorio privato Elis Centro Salute diretto dal dottor Davide Bartoli, che della struttura è anche il coproprietario insieme a Elena Bartoli. Grazie alla collaborazione con diversi ed accreditati professionisti, all'interno di questo poliambulatorio che fa capo alla società Elida srl con sede a Rimini, di cui la stessa Elena Bartoli è amministratore delegato e responsabile amministrativo, verranno erogati servizi sanitari specialistici multidisciplinari, riguardanti la salute dal punto di vista medico, riabilitativo, psicologico e biologico.

Cresciuto con Zini e Del Prete

I medici coinvolti sono di altissimo profilo, molti dei quali pesaresi. Il dottor Davide Bartoli, pesarese Doc e ora direttore sanitario ed esperto di ortopedia e traumatologia di Elis Centro Salute, è cresciuto con Zini e Del Prete: dal 2005 al 2018 è stato un riferimento di Marche Nord. Già consulente ortopedico di Vis Pesaro (dal 2010 al 2015) e medico della Scavolini (dal 2004 al 2007), nel suo bagaglio anche svariati corsi avanzati e un master sulla patologia e chirurgia della spalla al Cervesi di Cattolica sotto la guida del professor Porcellini. Attualmente riceve sempre nel suo ambulatorio di Villa Fastiggi ed è a capo del settore nell'ospedale privato accreditato Villa Montanari, a Morciano di Romagna, dove lavora in equipe con il dottor Alfarano di San Marino, uno dei massimi esperti di chirurgia dell'arto superiore. Tra i professionisti del suo nuovo poliambulatorio, che al momento non è convenzionato con la sanità pubblica romagnola, si segnala l'urologo dottor Beatrici, che lavora all'ospedale di Pesaro e farà l'intramoenia allargata. Nello staff ci sono l'otorinolaringoiatra Mosconi (che lavora già privatamente a Pesaro), la nutrizionista pesarese Borchia e l'ex primario di chirurgia generale e vascolare del San Salvatore Zingaretti. L'ecografia e diagnostica per immagini è affidata al dottor Mazza, il cardiologo è Pizzarelli, il chirurgo plastico Stacchini mentre il dottor Casadei sarà il referente per la chirurgia maxillo-facciale e medicina estetica. Con il dottor Bartoli lavorerà in equipe, anche a Rimini, il dottor Alfarano. La direzione del poliambulatorio Elis è in trattativa per estendere la convenzione ad altri professionisti di punta dell'ospedale di Pesaro.

Creerà e venderà anche cosmoceutica

«Il progetto è partito lo scorso gennaio insieme a mia cugina Elena Bartoli spiega il dottor Davide Bartoli, direttore sanitario e proprietario -. I medici sono di alto livello: alcuni sono pesaresi, in quanto penso che Pesaro abbia ottimi professionisti. Fa parte del progetto della stessa società anche la creazione e la vendita di prodotti per la pelle di cosmoceutica, punto d'incontro tra cosmetica e farmaceutica. Il brand si chiama Dabel Cosmeceutics. Abbiamo collaborato con società che producono creme e con professionisti della medicina estetica per arrivare a ciò. La vendita sarà al momento prevalentemente online, il sito è in fase di progettazione. Perché Elis? Nell'antica Grecia era il centro in cui gli atleti andavano a prepararsi prima delle Olimpiadi e a recuperare dopo. Lunedì 13 settembre inaugureremo, la settimana dopo inizieranno le visite. Abbiamo già diverse prenotazioni. Perché aprire a Rimini? Perché Elena Bartoli è di Miramare. E perché è una sede strategica, poi è sulla strada che porta all'aeroporto, vicino a una farmacia, in una zona con pochi poliambulatori rispetto invece a Pesaro. Il valore aggiunto è lo staff medico unito a macchinari importanti: l'ecografo Samsung HS50, l'ecografo Cardioline 200S, la Tecarterapia Btl, l'audiometro, il timpanometro, lo spirometro...».

«La gente cerca specialisti»

Il refrain: i pesaresi vanno in Romagna a curarsi. Aggiunta: E Bartoli porta i medici pesaresi a Rimini. Ma come è stata recepita questa possibilità da parte dei colleghi pesaresi? «Con entusiasmo - sottolinea sicuro il dottor Bartoli -. La gente ha bisogno di curarsi con specialisti e la pandemia ha messo in chiaro che questo, in alcune strutture, è sempre più complicato. C'è un crescente bisogno di strutture alternative. Noi vogliamo fornire questo».

Gianluca Murgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA