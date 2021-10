L'avvicendamento

PESARO Cambio al vertice, il tenente colonnello Gianluigi Cirtoli sarà il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pesaro Urbino. Succede al colonnello Luciano Ricciardi che lascia dopo 4 anni. Ieri mattina Ricciardi ha delineato un bilancio degli anni trascorsi a Pesaro e ha parlato di «una rotazione necessaria, giusta e corretta». Rimarrà a Pesaro per incarichi speciali sotto la direzione del comandante della Legione carabinieri Marche Generale di Brigata Fabiano Salticchioli che ieri mattina era a Pesaro per la sobria cerimonia di avvicendamento. «Lascio una provincia molto bella, una comunità coesa da un punto di vista sociale, molto operosa. Il modello di articolazione territoriale dei carabinieri funziona e siamo presenti in tutto il territorio. Resterò a Pesaro con incarichi speciali e continuerò nel mio ruolo di referente regionale Cobar, l'organismo di base di rappresentanza dei carabinieri a cui sono iscritti 2500 marchigiani. Del resto dopo tanti anni che ho trascorso qui, da San Benedetto, Ancona e Pesaro ormai sono marchigianizzato». Dopo cinque anni trascorsi al Comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, il tenente colonnello Gianluigi Cirtoli ha lasciato l'incarico di comandante del reparto operativo ed è arrivato a Pesaro. Il reparto da lui diretto in Emilia Romagna ha messo a segno numerose importanti operazioni di servizio e di contrasto alle svariate forme di criminalità, con particolare riguardo agli illeciti nella pubblica amministrazione, ai furti e rapine a danno di istituti di credito e di privati, al traffico delle sostanze stupefacenti ed alla violenza di genere. L'ufficiale, 46 anni, era giunto a Forlì nel giugno del 2016 dopo aver retto l'incarico di Capo Sezione presso la Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma ed avere maturato esperienze di servizio all'estero, nell'ambito delle missioni internazionali in Bosnia ed Afghanistan. In Italia, a partire dal 2003, è stato al comando delle Compagnie di Bobbio, Acerenza e Busto Arsizio.

