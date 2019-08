CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AVVERTIMENTOPESARO Più attenzione e prevenzione per le norme di comportamento sulla strada o nei tratti ciclabili e pedonali di questo c'è bisogno, commenta il comandante della polizia municipale Gianni Galdenzi si partirà dall'autunno, dopo i servizi estivi e la Fiera di San Nicola. Gli uffici di via Del Monaco stanno ricevendo infatti già da tempo numerose segnalazioni e lamentale di semplici cittadini o utenti della strada per condotte a rischio di chi è in sella a una bici, sia un comune cittadino o un cicloamatore. Per questo...