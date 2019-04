L'Avis rafforza i suoi rapporti con Aimo e Aido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVICEPESARO Si rinnova il consiglio direttivo dell'Avis provinciale di Pesaro e Urbino e si rafforzano le azioni sul territorio per una funzione sempre più di supporto e servizio alle 37 Avis provinciali. Il nuovo presidente Hermann Graziano subentra a Daniele Ragnetti che resta in carica in qualità di vice presidente vicario. Ruolo di vicepresidente anche per Gaia Tombari mentre Massimo Mosca in quello di amministratore e Filippo Madau come segretario. Per quanto riguarda i consiglieri novità e riconferme. «Questa nuova squadra che...