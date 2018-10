L'assicurazione risarcisce per S. Giovanni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE RISORSE PESARO A quasi due anni dal terremoto che ha costretto alla chiusura della chiesa monumentale di San Giovanni in via Passeri, sono arrivati i soldi dell'assicurazione. In base alla polizza stipulata dal Comune, è stato erogato dall'Assicurazione Generali Italia un indennizzo di 153.000 euro per il rimborso dei danni provocati dal sisma. Risorse che si vanno ad aggiungere alla somma stanziata dallo Stato per la messa in sicurezza, in quanto la chiesa di San Giovanni è stata inserita dalla Regione tra i 94 luoghi di culto...