PESARO Lo Sportello Informaservizi del Comune lascia Largo Mamiani, si sposta sotto il Palazzo. «Risparmiamo 50mila euro e per i cittadini un punto ancora più visibile, affacciato su piazza del Popolo», dice l'assessore Pozzi. Giorno dopo giorno, prosegue l'operazione di riorganizzazione degli uffici comunali, con l'obiettivo di abbattere gli affitti che gravitano sulle casse pubbliche, ospitando i vari servizi in locali di proprietà dell'ente pesarese. Un piano iniziato quasi un anno fa, il 30 giugno 2020, quando gli uffici comunali, tecnici e demografici, lasciarono l'ex Bramante per nuove destinazioni. Tutta la parte tecnica, Urbanistica, Edilizia, Suap, nella sede ex Inpdap di viale Manzoni, ora acquistata dal Comune. I servizi anagrafici a Largo Mamiani, vicino a Urp e Informaservizi. Ma nel giro di qualche settimana arriverà un nuovo trasloco: «Urp e Sportello Informazioni si sposteranno nei locali che ospitavano l'home care, all'angolo tra via Rossini e piazza del Popolo, di fianco allo Sperimentale - spiega l'assessore al Patrimonio Riccardo Pozzi - Sono locali di proprietà del Comune, e questo ci consentirà di risparmiare come fitto passivo 50 mila euro all'anno». Si avvicineranno alla zona del centro, anche se ci vorrà più tempo, i Servizi Sociali ed Educativi, ora collocati nel Palazzo dell'Agenzia delle Entrate. Nei piani, la loro nuova casa potrebbe essere al San Domenico, acquistato dalla Fondazione Carisp (un milione e 12 mila euro), una volta effettuati i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e messa in sicurezza ai piani superiori. L'ipotesi degli uffici al San Domenico rimane una porta aperta anche se non definitiva, valutata anche in base alle prossime evoluzioni della situazione legata all'ex Tribunale. Torniamo all'ex Inpdap. Era stato definito un percorso di affitto con la proprietà per arrivare gradualmente alla vendita: fino a dicembre 2020 locazione gratuita per l'ente pubblico, nel 2021 affitto ridotto al 70% per i primi sei mesi, e a scalare fino all'acquisto. Che di recente è stato formalizzato . Con questa operazione vengono risparmiati 230.000 euro all'anno per fitti passivi (all'ex Bramante), a fronte di circa 50.000 euro di mutuo (all'anno per 30 anni) per l'acquisto dell'edificio in via Manzoni. Chiusa anche la partita di Villa Marina: il Comune investe un milione e 320 mila euro per i due comparti di viale Trieste compresi tra via Paterni e viale Gorizia. L'area di sosta dovrebbe essere aperta entro l'11 giugno, quando verranno attivate le due aree pedonali sul lato Ponente di viale Trieste.

Thomas Delbianco

