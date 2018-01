L'assessore Bartolucci: «Vi spiego perché non si può estendere l'ordinanza ad altre zone o quartieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I FESTEGGIAMENTIPESARO San Silvestro in sicurezza, ma con un pieno di fuochi d'artificio, raudi, razzi, petardi e giochi pirici. Due ragazzini ustionati alle mani a Pesaro, altri due feriti lievi in provincia. E immancabili polemiche sui botti nonostante gli appelli e gli inviti alla prudenza. Solo in piazza del Popolo c'era il divieto ma i furbetti della miccia non sono mancati. ┬źImpossibile estendere l'ordinanza a tutta la citt├á in assenza di particolari condizioni, sarebbe stata impugnata e fatta revocare dal Tar come a Roma┬╗, dice...