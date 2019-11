L'ascensore si blocca Tre anziani imprigionati

PESARO Una mezz'ora di puro terrore per tre persone rimaste bloccate all'interno dell'ascensore di un palazzo di via San Francesco che si trova al civico 14. Erano circa le 9.15 di ieri mattina quando tre persone anziane delle quali una non vedente hanno occupato l'elevatore per scendere al piano terra dal quarto piano. Un improvviso guasto ha bloccato l'ascensore, di piccole dimensioni, imprigionando i tre malcapitati. A loro non è restato altro che gridare e chiedere aiuto. Fortunatamente alcuni inquilini hanno sentito le voci già disperate e hanno tentato di liberare gli occupanti senza riuscirci. Per questo è scattata la richiesta di intervento dei vigili del fuoco. Arrivati rapidamente sul posto, mentre tentavano di tranquillizzare i tre imprigionati, i vigili del fuoco sono riusciti a sbloccare l'elevatore e a liberarli. Tra l'altro l'ascensore si era bloccato tra due piani e davanti agli occhi dei tre protagonisti della disavventura si è parato il muro rendendo la sensazione di claustrofobia molto evidente. Nelle fasi concitate della richiesta di aiuto e poi dell'intervento dei vigili del fuoco i malcapitati lamentavano anche una certa difficoltà a respirare. Alcuni inquilini sono rimasti sul posto cercando di rincuorare i tre in trappola. Nel giro di mezz'ora la situazione si è risolta e scampata la pura le tre persone hanno ringraziato di cuore i loro salvatori in divisa e gli inquilini che hanno loro prestato soccorso. Il guasto ha riguardato l'impianto di sollevamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

