L'arretramento della ferrovia nella Pesaro 2030

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTIPESARO Il pacchetto di opere accessorie alla terza corsia è stato inserito anche nel Piano Strategico Pesaro 2030. Un'operazione urbanistica presentata per la prima volta un anno fa a Confindustria davanti a imprese, sindacati e ordini professionali, e che nelle prossime settimane è atteso da un ulteriore step: un documento di indirizzi da portare in consiglio comunale nel mese di ottobre, come ha anticipato il sindaco di recente in un vertice con l'ex presidente Istat Enrico Giovannini. Il piano Pesaro 2030 è stato sottoposto...