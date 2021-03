L'APPELLO

PESARO «Sicurezza nelle fabbriche finita in secondo piano, si pensa solo alla produzione. Ma così si rischia la chiusura se scoppiano focolai. Servono più controlli, gli imprenditori rispettino i protocolli». I sindacati del settore metalmeccanico, il vero zoccolo duro, sono preoccupati per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici (14 mila dipendenti del settore in provincia) in relazione alla terza ondata della pandemia.«E' un anno che siamo in emergenza pandemica - interviene Fabrizio Bossotti, segretario Fiom-Cgil Marche - e stanno cambiando anche le fabbriche, tuttavia va detto che c'è stato un fatturato inaspettato, un'accelerazione nella seconda parte dell'anno scorso. E anche per il 2021 le aziende sono partite con buoni numeri. Le imprese vanno avanti sulla produzione, ma lasciano in secondo piano la sicurezza. Sappiamo bene che se scoppiano i focolai, le fabbriche rischiano di chiudere. Abbiamo inviato una lettera a tutte le aziende del settore metalmeccanico della provincia, con un vademecum ad hoc. Non si può produrre se non si può lavorare in sicurezza».

Nella lettera, tra l'altro, si evidenzia come, da troppe fabbriche stanno giungendo segnalazioni da parte di Rsu e lavoratori, «ai quali viene bocciata la richiesta di mascherine Ffp2, in alcuni contesti ben più efficaci rispetto a quelle chirurgiche che attualmente vengono distribuite all'interno delle aziende». Non solo, ma si chiede, inoltre, «per quelle aziende che non hanno la buona prassi degli screening periodici, di attivarsi al fine di programmare periodicamente controlli con tamponi a tutti i lavoratori al fine di prevenire possibili focolai all'interno delle aziende». Per i sindacati serve una strategia comune e condivisa con tutte le aziende, associazioni, istituzioni e organismi preposti per fronteggiare il nuovo scenario, mutato a causa della diffusione delle varianti del virus. Quale è la situazione dei contagi nelle imprese del territorio provinciale?

«La situazione dei contagi nelle fabbriche va di pari passo con quello che vediamo nel resto del territorio - risponde Bossotti - Come si è rialzata la curva nella provincia, sono di nuovo riapparsi i contagi, con positivi e quarantene di dipendenti di fabbriche metalmeccaniche. Possiamo dire quello che vediamo nelle aziende dove ci siamo e abbiamo delegati e dove i lavoratori ci segnalano le varie situazioni. In questi casi c'è un controllo costante, ma ci sono tante fabbriche e luoghi di lavoro nei quali non siamo presenti, e non sappiamo cosa succede e come viene gestita la questione della pandemia. Servono più controlli, anzi servono i controlli». Per i sindacati fine di prevenire eventuali focolai nelle aziende, la chiusura delle stesse, l'intasamento delle strutture sanitarie pubbliche e tutto quello che si è verificato lo scorso anno durante il lockdown è necessario intervenire subito innalzando i livelli di attenzione e prevenzione e potenziando tutte le misure intraprese da un anno a questa parte. Paolo Rossini, Segretario Uilm Marche ricorda che «c'è stato un momento, da marzo a giugno dell'anno scorso, nel quale le aziende si sono fatte in quattro pur di riaprire. E i sindacati in quel contesto erano diventati importantissimi. Poi, quando hanno riaperto, dopo un po' i sindacati sono diventati i soliti rompiscatole».

Emanuele Chiarotti della Fim-Cisl Pesaro-Urbino fa notare che «c'è un calo di attenzione nelle aziende. Che ci sia una ripartenza sulla produzione fa piacere a tutte le organizzazioni sindacali. Ma chiediamo che venga tutelata la salute dei lavoratori e che la stessa - conclude il sindacalista - non venga sacrificata in nome della produzione assoluta e senza freni».

Thomas Delbianco

