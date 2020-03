L'APPELLO

FANO «La nostra sanità sta funzionando bene», ha affermato ieri il sindaco di Fano, Massimo Seri, individuando un punto di tenuta nell'emergenza del Coronavirus. «Si lavora a ritmo continuo ha aggiunto il primo cittadino per dare le giuste risposte. Nell'ospedale Santa Croce sono stati raddoppiati i posti letto per la Rianimazione, dove sono portati i casi più gravi. Un grazie forte e sincero agli operatori, che stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo».

Gravità senza allarmismo

Non sottovalutare la situazione, ma nemmeno creare allarmismo. Il sindaco Seri ha cercato un complesso punto di equilibrio fra questi due poli emotivi, mentre il clima di preoccupazione è in ascesa, ora che la nostra provincia è stata inserita nella zona rossa: «Mi infastidiscono, e non poco, le polemiche sul trasferimento di alcuni reparti ospedalieri, attuato per fare fronte all'emergenza. Qualcuno non ha proprio capito quale sia la situazione».

Dopo una riunione mattutina nel centro operativo comunale Coc, la giunta fanese ha deciso di informare i cittadini sulle limitazioni disposte dal decreto governativo. Anche la conferenza stampa, ieri nella sede del Coc, ha risentito della stagione Coronavirus. È stata organizzata in diretta Facebook e su Fano Tv, senza presenza dei giornalisti. Il sindaco Seri, il vicesindaco Cristian Fanesi, gli assessori Sara Cucchiarini, Etienn Lucarelli e Samuele Mascarin erano seduti a distanza di sicurezza; a portata di mano flaconi contenenti gel disinfettante. In attesa di circolari esplicative e di ulteriori decreti per dare sostegno sia alle famiglie di lavoratori con i figli a casa (per loro niente attività didattiche e sportive) sia ai settori economici più colpiti dall'emergenza, il primo cittadino ha auspicato che la vendita di cibo da asporto possa avvenire anche oltre le 18, l'orario di chiusura dei ristoranti, valutandola come «consentita». Lo stop alle attività commerciali è previsto per le giornate di sabato e domenica, ma possono restare aperti i supermercati e l'ipermercato a Bellocchi perché vendono generi alimentari. Serrande giù, invece, per i negozi non alimentari della galleria commerciale, fatta eccezione per la farmacia. Niente mercato il sabato per le bancarelle di merci non alimentari, può invece restare aperto chi vende cibo. «Ogni singolo comportamento individuale può fare la differenza ha sottolineato il sindaco quindi mi appello ai fanesi: rispettate le disposizioni varate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus e per evitare il rischio di congestione nelle strutture sanitarie. Per quanto ci riguarda, siamo operativi 24 ore su 24, vicini ai cittadini e in particolare alle persone più fragili». Fanesi ha ricordato che nei giorni scorsi il Coc ha attivato due numeri telefonici (0721/ 887483-85, orario utile 8-20) riservati a coloro che, in isolamento domiciliare, non abbiano familiari, amici o conoscenti ai quali chiedere aiuto. Un gruppo di volontari provvederà ad acquistare medicine e cibo. Cucchiarini ha infine aggiunto che dalle 7.45 alle 19.45 è in funzione in numero verde 800094141: permette di segnalare alla polizia locale eventuali trasgressioni del decreto governativo.

Osvaldo Scatassi

