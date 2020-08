L'appello di Avaltroni per il cluster di Fratte Rosa

FRATTE ROSA Al momento nessun screening di massa modello Montecopiolo su tutta la popolazione, la situazione è monitorata e restano cinque i positivi al covid. Il mini cluster scoppiato nei giorni scorsi ha indotto il sindaco Alessandro Avaltroni a rivolgersi pubblicamente ai suoi concittadini richiamandoli a osservare ancor più scrupolosamente le norme anticontagio. «Fate attenzione, evitate assembramenti, indossate sempre le mascherine nei luoghi pubblici. I numeri restano sostanzialmente stabili, ci sono ha precisato il sindaco anche tre individui in quarantena domiciliare in attesa di tamponi per i contatti con altre persone già contagiate, tutte appartenenti allo stesso focolaio». Nessuno dei contagiati al covid si trova in gravi condizioni. Il probabile caso zero del cluster di Fratte Rosa, originatosi nella frazione di Torre San Marco, fa riferimento a un francese originario della piccola frazione cesanense - il Comune non arriva a mille abitanti - dove vivono la madre ed altri parenti. L'anziana di 92 anni, venuta a contatto con il figlio, ha sviluppato ed è stata ricoverata a Pesaro, a Marche Nord. Insieme a lei, altri due appartenenti al medesimo cluster sono ospedalizzati, nessuno di loro in terapia intensiva. In attesa di verificare se il cluster, dal personale Asur, produrrà ulteriori contagi o no, la preoccupazione del sindaco è di continuare a far osservare le regole e invita residenti e turisti a non abbassare la guardia. Il concittadino di origine francese aveva manifestato i primi sintomi in Italia e quando poi è tornato in Francia si è sottoposto a tampone in ospedale confermando la positività. Nella fase della prima ondata a marzo e aprile l'entroterra era stato praticamente solo lambito dall'epidemia. Con la riapertura delle frontiere il virus ha ripreso a circolare esponenzialmente in tutta Europa. «Usciremo da questa situazione, riconducibile per ora ad un unico primo caso che ha contagiato tutti gli altri, se torneremo a comportarci in maniera responsabile. Non ci saranno altre strade. Non vorrei trovarmi nei prossimi giorni ha detto Avaltroni - ad emettere ordinanze restrittive, ma se la situazione dovesse divenire incontrollabile non esiterò un secondo a prendere opportuni provvedimenti».

Jacopo Zuccari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA