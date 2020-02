L'appello dei medici di base

PESARO Se la paura di un eventuale contagio ha selezionato fortemente gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino, come del resto in tutta Italia, la stessa prudenza non pare essere adottata nei confronti degli ambulatori medici. Lo sostiene il sindaco Matteo Ricci che ha avuto una richiesta da parte dei molti di loro. Ovvero sensibilizzare la cittadinanza perché eviti di affollare le sale d'attesa dei medici di famiglia. Il consiglio è quello di telefonare alla segreteria degli ambulatori per concordare un appuntamento evitando così di creare contatti troppo ravvicinati e assembramenti. I medici di base fanno infatti presente che nella maggioranza dei casi nelle loro sale d'aspetto siedono anziani e persone con patologie croniche che sono in assoluto le fasce più fragili rispetto al coronavirus. Per le stesse ragioni sono spartiti dai pronto soccorso i codici verdi e gialli poiché evidentemente di fronte allo spauracchio del contagio la selezione sull'esigenza reale di recarsi al pronto soccorso si è fatta più severa. è vero che le terapie dei medici di base riguardano più i pazienti cronici che quelli in una situazione di emergenza ma anche in questo caso è possibile regolare l'afflusso appunto attraverso una telefonata. Se è vero - come dice Ricci - che siamo passati alla fase 2 nella gestione del contagio è anche vero che fisiologicamente i numeri potrebbero aumentare e dunque un'attenta azione di prevenzione resta quanto mai indispensabile. Si ricorda che l'utilizzo delle mascherine è necessario per le persone positive al virus, per tutti gli altri sono assolutamente inutili. Rsta valida l'opzione del lavaggio frequente delle mani e dell'evitare luoghi troppo affollati.

