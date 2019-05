CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONEPESARO Vania Sciumbata responsabile Cgil per la funzione pubblica aveva già parlato nei mesi scorsi delle alternative praticabili, «qualora non si riuscisse a inserire personale medico specializzato per concorso nei servizi di emergenza» anticipando di fatto quanto stabilito dalla delibera della Regione Marche. Sciumbata aveva anche sottolineando che è « allo studio dell'Asur l'ipotesi di integrare i medici del 118 all'interno del servizio di emergenza. Medici delle postazioni territoriali di soccorso, che a oggi non sono...