L'ANDAMENTO

PESARO Di stranieri sulle due ruote, la provincia bella al momento ne ha visti davvero pochini. «A primavera conferma Fabrizio Oliva il presidente dell'Associazione Albergatori Pesaro - i nostri bike hotel, una ventina da Marotta a Gabicce, erano soliti ad accogliere ciclisti di tutt'Europa in prevalenza tedeschi che purtroppo quest'anno con la pandemia, non si sono presentati». Ed è un vero peccato. Perché, secondo il rapporto 2020 di Legambiente sul cicloturismo, il biker straniero è un turista benestante che spende di più e pure meglio del ciclista italiano. Un turista che l'associazione degli albergatori Welcome to Gabicce intende attirare il primo fine settimana di settembre con il Gravel Trophy, evento cicloturistico internazionale in collaborazione con la Regione e la Provincia di Pesaro e Urbino. Propone percorsi, già praticabili, per attrarre chi va in gravel bike.

Adattabilità

Una bici adatta per la strada e anche per i sentieri di ghiaia «Chi la pratica spiega Elisa Scola dell'Hotel du Parc non ha in testa le prestazioni ma pedala a contatto con la natura e vive il territorio. Abbiamo puntato molto sul San Bartolo dove quella settimana faremo anche altri eventi outdoor. Perché, siamo convinti che è basilare destagionalizzare. Non si può solo lavorare due e mesi e mezzo». Un obiettivo impegnativo. Essere un bike hotel impone offrire servizi considerati fondamentali per il cicloturista e la sua bicicletta. «Ospitare biker spiega Alessandro Gualazzi consulente dell'area interna Appennino Basso Pesarese per la ciclovia Alte Marche significa mettere a disposizione un luogo chiuso e sicuro per il mezzo, una piccola officina e un bike wash, una lavatrice per gli indumenti. Poi, la cucina deve essere adattata allo sportivo con una colazione rinforzata, cestini per spuntini, pic nic, barrette energetiche, menù personalizzabili». La struttura, inoltre, deve dare informazioni in merito alle guide all'affitto delle bici, garantire il trasporto bagaglio e decine di altri servizi che fanno una vacanza cucita sui bisogni del ciclista. La svolta è che in questo settore sembra essere il privato in ritardo sul pubblico. La politica ha, di fatto, anticipato le richieste.

Il format

Il format (anche dal punto di visto della segnaletica) è dettato dalla regione Marche e dal suo braccio operativo Marcheoutdoor. Un portale che non ha solo messo in rete percorsi georeferenziati e strutturati intorno a tematiche ma aggrega gli operatori. Il risultato è che il Pesarese bella vanta chilometri di ciclovie già finanziate ed in alcuni tratti già operativi. Alla ciclovia Adriatica si agganciano le ciclovie che risaliranno le vallate del Foglia, del Metauro e del Cesano e i borghi si sono aggregati per fornire un offerta intervalliva. L'anello Alte Marche, lungo 198 km, aggancia le alte terre del pesarese con le anconetane Arcevia (collegata con la ciclovia del Misa) e Sassoferrato (con quella dell'Esino). IL Gal Cesano ha ideato 4 percorsi che uniscono 17 borghi da Monteciccardo a Fratte Rosa e si sta concretizzando il Bike Park del Montefeltro nel Parco del Sasso Simone e Simoncello. Chilometri di ciclovie che, secondo Legambiente, sono un ottimo indicatore del portenziale economico del settore in un comprensorio.

Pernottamenti

Parte dal numero dei pernottamenti e che, al netto delle spese di viaggio, se un ciclista italiano spende circa 68 euro al giorno, quello straniero ne spende ben 126 ed è molto più propenso a frequentare ristoranti e ad acquistare prodotti tipici agroalimentari. Pertanto, si calcola che ogni chilometro di ciclabile che ha un costo di costruzione tra i 30 e 70 mila euro ed oneri di manutenzione tra i 2 e i 6mila euro - può generarne in media 338mila all'anno.

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

