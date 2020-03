L'allarme dei sindacati

PESARO C'è una domanda che in questi giorni si fanno gli operatori della Pote: «Si può salire in ambulanza e partire senza dispositivi per una chiamata di soccorso ordinario?». I dispositivi di protezione individuali nei presidi Potes territoriali di Pesaro, Fano e Urbino, stanno per terminare. Le scorte di mascherine chirurgiche, ancora disponibili, sembrano sufficienti a coprire solo questa settimana, poi se non arriveranno rifornimenti sarà emergenza. Dagli operatori, quelle poche informazioni che trapelano, mostrano una situazione critica dove le carenze di dispositivi di protezione, ad iniziare proprio dalle mascherine, sempre più indispensabili, riguardano i servizi Potes di Fano e Urbino e le Rsa, residenze sanitarie protette di Galantara e Briciotti di Mombaroccio, dove ci sarebbero solo alcune decine di dispositivi disponibili. Solo per fare un esempio, agli operatori Potes, che sono la prima linea, sembra vengano date solo poche unità in una giornata di lavoro. Ci sono anche casi segnalati per cui in Area Vasta, ad alcuni operatori mancano le scorte sufficienti e si devono riutilizzare anche più volte nello stesso giorno, mascherine e camici già utilizzati. Insufficiente per questo il rifornimento annunciato dall'Area Vasta 1 di 26mila mascherine da distribuire fra presidi ospedalieri, operatori e residenze protette, se consideriamo che sono circa 1500 i dipendenti interessati più esposti al rischio di contagio. Anche nelle residenze per anziani e lungodegenza la situazione non è molto diversa dai presidi di prima emergenza. Si profila con preoccupazione un aumento del numero di casi positivi provenienti anche dalla strutture protette e legati alla mancanza dei dispositivi per operatori e pazienti più fragili. E' notizia di ieri il trasferimento di tre positivi dalla struttura di Galantara all'ospedale di Fossombrone, dove si stanno attivando le sale per il trattamento dei pazienti non gravi Covid-19. Segnali di difficoltà arrivano dalle strutture Rsa dell'entroterra di Mombaroccio e Pergola, questa dedicata alla riabilitazione e dove un paziente è risultato positivo al tampone. Si lavora con difficoltà. E' per questo che le parti sociali Cgil e Cisl hanno inviato ieri con urgenza una comunicazione al direttore di Area Vasta. Vania Sciumbata e Alessandro Contadini segnalano la mancanza di dispositivi e chiedono alla direzione il rifornimento a stretto giro. Anche il referente per la sanità di Uil Fpl Angelo Aucello, è critico.

