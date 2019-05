CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Serve un vertice nazionalema Di Maio non risponde»«Il lavoro come elemento centrale di dignità dell'uomo». Un concetto che Matteo Ricci ha evidenziato in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Ribadito alla vigilia del primo maggio: «Anche se gli amministratori locali non hanno grandi leve rispetto alle dinamiche globali - dice il sindaco - l'occupazione resta la nostra prima preoccupazione quotidiana». Del resto, «nel tempo è cambiato il modo di fare gli amministratori. Ora ogni sforzo è proteso alla creazione di nuovi posti...