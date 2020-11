L'ACCORDO

PESARO Pubblici esercizi e ambulanti, Tosap azzerata per i mesi del Covid. «Bella notizia, boccata d'ossigeno per le attività» dice Ippaso. All'uscita dall'incontro di ieri mattina in Comune, le associazioni di categoria hanno visto un po' di luce, in un periodo nerissimo, nel provvedimento che comporterà il rimborso totale della Tosap (la tassa di occupazione del suolo pubblico) per i mesi contrassegnati dai dpcm restrittivi e quelli estivi. Presenti all'incontro, da una parte l'amministrazione comunale con gli assessori Riccardo Pozzi (Bilancio) e Francesca Frenquellucci (Attività Produttive), insieme anche alla parte dirigenziale, dall'altra i rappresentanti delle associazioni di categoria Davide Ippaso (Confcommercio), Alessandro Ligurgo (Confesercenti) Antonio Bianchini (Cna) e Silvana Della Fornace (Confartigianato).

Un po' di numeri

L'operazione dovrebbe comportare un impegno per le casse comunali di oltre 100 mila euro, con circa 50 pubblici esercizi coinvolti tra bar, ristoranti e altre attività che hanno richiesto occupazione di suolo pubblico, oltre a tutti gli ambulanti che pagano la Tosap per i mercati cittadini. Otto mesi di ristorno per entrambe le categorie: da maggio a dicembre 2020 per i pubblici esercizi, da marzo a ottobre 2020 per gli ambulanti. Modalità di rientro dell'imposta pagata differenti per le due categorie: «A breve, probabilmente già dalla prossima settimana - spiega Alessandro Ligurgo della Confesercenti - sarà possibile presentare la domanda per i pubblici esercizi che hanno pagato, o stanno completando di pagare le rate, la Tosap per il periodo di riferimento. A quel punto, si potrà chiedere il ristorno dei mesi per i quali è stata versata la tassa, ma che dopo il provvedimento viene considerata una spesa in eccesso. Chi è in regola, ma deve ancora completare i pagamenti, perchè magari ha rateizzato l'importo, chiederà il rientro della cifra che già versato, chi ha già pagato tutto in un'unica soluzione potrà richiedere il rimborso di tutta la cifra saldata». Un provvedimento che si va ad aggiungere all'esonero della Tosap-bis nei mesi estivi, proseguito anche in inverno, (prima con le risorse previste nel Decreto Rilancio, poi con fondi propri comunali), per quelle attività che per dover rispettare le distanze dei protocolli Covid, hanno chiesto ed ottenuto spazi all'esterno, vedi nelle aree pedonalizzate di viale Trieste. Per quanto riguarda gli ambulanti, «il ristorno è relativo al periodo marzo-ottobre, e sarà effettuato un conguaglio nel 2021». Intanto, fino al 3 dicembre gli operatori potranno richiedere il permesso di transito nella Ztl a titolo gratuito. Interessate le attività di ristorazione (gastronomia, bar, ristoranti, tavole calde, osterie e simili, forno, pizzeria, pasticceria, gelateria, ecc. ) che intendono mantenere attivo il servizio di consegna a domicilio dalle 10 alle 15 e dalle 18 fino alle 24). Gli operatori interessati dovranno richiedere il permesso di transito recandosi al Comando di Polizia Locale o presentando l'istanza lle seguenti: email: verbali.pm@comune.pesaro.pu.it; Pec: pl.unione.piandelbruscolo@emarche.it, precisando le proprie generalità, il numero di targa del mezzo utilizzato, il recapito telefonico e specificando nell'oggetto della comunicazione: Covid19 consegna al domicilio - ristoratori.

Semplificazione

Intanto la Cna chiede per i cibi d'asporto e le consegne a domicilio di portare l'aliquota Iva al 10% invece che al 22%. A chiarire meglio la questione interviene la prassi nel 2016 con la Risoluzione n.103/E dell'Agenzia delle Entrate, dove si precisa che il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è caratterizzato dalla commistione di prestazioni di dare e prestazioni di fare, elemento, quest'ultimo che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle vendite di beni da asporto considerate a tutti gli effetti cessioni di beni. Sempre l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini Iva, occorre effettuare una distinzione netta tra somministrazione e cessione. La somministrazione è considerata un servizio ed è assoggettata all'aliquota Iva agevolata del 10%, uguale per tutto ciò che viene somministrato. I ristoratori, spiega la Cna, sono costretti a qualificare il bene ceduto, rintracciare l'aliquota Iva specifica, e certificare i corrispettivi in modo separato in base alle diverse aliquote applicabili ai beni alimentari venduti (a titolo di esempio una insalata caprese, composta da pomodoro e mozzarella, sconta una aliquota del 4%, una bistecca del 10% e una bibita gassata del 22%).

Thomas Delbianco

