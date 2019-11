7Ospedale di Cagli, al via i lavori entro metà dicembre. Domani l'Asur e il gruppo Kos Care sottoscriveranno la convenzione che darà il via ai lavori di riqualificazione della struttura. Il gruppo privato investirà 600mila euro per realizzare al piano terra la nuova Radiologia, nuovi ambulatori e installare nuovi macchinari per esami. «Un accordo importante spiega il consigliere regionale Gino Traversini che dà finalmente il via all'opera di riqualificazione dell'ospedale di Cagli. Avremmo voluto essere più veloci ma purtroppo la burocrazia ci ha rallentato». Prevista, prima di Natale, anche l'apertura del cantiere al terzo piano dell'ospedale. «L'Asur investe complessivamente 3 milioni continua Traversini e prima di Natale partiremo con la demolizione del terzo piano e poi nel 2020 con la realizzazione dei nuovi locali a norma, da un punto di vista delle verifiche statiche e sismiche. A gennaio/febbraio terremo un'iniziativa pubblica per spiegare la cronologia degli interventi. L'obiettivo è arrivare in primavera con i lavori terminati alla Radiologia e con il cantiere per la realizzazione del nuovo terzo piano, aperto». Nello stesso periodo dovrebbe inaugurare anche l'elisuperficie di Cagli dopo i lavori di adeguamento al volo notturno che rendono la pista d'atterraggio per l'eliambulanza operativa 24 ore su 24.

