L'accoglienza all'hub

PESARO I volontari dell'associazione per il bambino in ospedale (Abio) sono presenti da sabato scorso presso l'hub di via Lombroso a Muraglia ove si svolge la vaccinazione dei bambini della fascia da 5 a 11 anni e continueranno la loro presenza anche nelle prossime date in cui saranno somministrati i vaccini. Il servizio dei volontari consiste nel supportare il percorso dei bambini e dei loro genitori all'interno dell'hub particolarmente dopo la somministrazione vaccinale. Infatti i bambini neo vaccinati sono accolti dai volontari con un piccolo regalo (gioco e libro) e un attestato al coraggio mostrato. «Vedere i bambini, accompagnati dai genitori, quasi tutti tranquilli e sorridenti - sottolinea il segretario generale Abio di Pesaro

Aldo Mosca - è una grande gioia anche per i volontari Abio che riprendono, anche se in forma limitata, il loro servizio dopo quasi due anni di assenza. I volontari Abio sperano di poter riprendere presto la loro attività istituzionale, di ritornare nei reparti di pediatria per essere vicini ai bambini in ospedale, alle loro famiglie operando con giochi e attività creative, decorando l'ambiente a misura di bambino e collaborando con il personale sanitario».

