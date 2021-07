Istituzioni sotto choc

PESARO Si dice «indignato e preoccupato» il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini nel condannare il corteo non autorizzato sotto casa del sindaco «Quanto accaduto è inaccettabile sottolinea Perugini È stata un'azione irresponsabile, con assembramenti di decine di persone senza mascherina. Un corteo non autorizzato che si è fatto beffa del confronto democratico e delle basilari regole di convivenza civile. La fiducia dei cittadini passa anche attraverso la sicurezza del nostro primo cittadino prosegue per questo mi auguro che i responsabili vengano perseguiti e puniti. È inaccettabile per una città come Pesaro e per un Paese come il nostro, che si consentano situazioni del genere in cui si dà spazio a esaltati e facinorosi permettendo loro di arrivare sotto casa del sindaco». Disapprovazione da parte di Perugini anche per «come è stato gestito l'ordine pubblico: si è permesso al gruppo di manifestanti di intimidire e spaventare la famiglia del primo cittadino urlando e suonando il campanello dell'abitazione privata. Una situazione che non deve più accadere. Dobbiamo prendere le distanze da presenti a questa manifestazione. In questo momento - conclude - abbiamo bisogno di fiducia e di speranza, di invitare le persone a vaccinarsi, per uscire il prima possibile da questa crisi sanitaria, economica e sociale» ha concluso il presidente del Consiglio comunale». Solidarietà verso Ricci anche dal gruppo consigliare peasarese di maggioranza e dall'ex assessore di Pesaro e sindaco di Gradara Franca Foronchi, ora candidata sindaca del centrosinistra per il Comune di Cattolica: «Un abbraccio a Matteo, a sua moglie e ai suoi figli».

