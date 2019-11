Istituti superiori l'energia è green

PESARO Usiamo il sole è il titolo del convegno che si svolgerà domani alle 9.30, nella sala Pierangeli della Provincia, promosso da Legambiente (circolo Il Ragusello di Pesaro) con i patrocini della Provincia, del Comune e ella Cna e la collaborazione del Centro Servizi Volontariato Marche. Al centro dell'attenzione le energie rinnovabili, le iniziative nazionali e regionali e le applicazioni pratiche nel territorio provinciale: dai 10 anni di fotovoltaico alla scuola Pirandello di Pesaro al programma di interventi per la riconversione energetica e rinnovabile degli immobili dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, in particolare quelli che ospitano istituti scolastici superiori, fino alle nuove opportunità versante occupazionale. L'appuntamento, aperto a cittadini, scolaresche, piccole e medie imprese condomini, enti pubblici, si aprirà con i saluti del presidente del circolo Legambiente Il Ragusello di Pesaro Enzo Frulla, del presidente della Provincia Giuseppe Paolini e delle docenti della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pirandello di Pesaro Clorinda La Pietra e Patrizia Dionigi, per poi lasciare la parola all'Energy manager del Comune di Pesaro Annarita Santilli, al dirigente del Servizio Pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica della Provincia Maurizio Bartolialla responsabile Energia di Legambiente nazionale Katiuscia Eroe, al responsabile territoriale impianti energie della Cna di Pesaro Fausto Baldarelli per concludere con l'intervento del presidente della Commissione Ambiente della Regione Marche Andrea Biancani.

