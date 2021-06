Isola, i locali abbozzano ma chi viene da fuori deve portarsi la bussola

LA STAGIONE

PESARO Oggi come un anno fa i problemi restano gli stessi per chi in viale Trieste nel cuore dell'isola pedonale di Ponente, deve portare avanti un'attività. Già a due settimane dall'entrata in vigore dell'area pedonale urbana c'è chi lamenta un calo del fatturato attorno al 25% per l'assenza di passaggio di auto o scooter nelle ore diurne. E hotel come l'Ambassador restano ancora in attesa di sapere se potrà avere degli stalli in più. Tira invece un'aria diversa rispetto all'estate 2020 nel primo tratto di isola di viale Zara, dove Gelato di Alice e Rosa Tigelle sembrano apprezzare gli arredi e l'investimento dell'Amministrazione, che ha concesso più stalli trasformati in spazio per posizionare altri tavoli o panche a fianco del marciapiede pedonale. «Alberghi come l'Atlantic o il Mare oltre ad attività come la mia si sentono tagliate fuori - commenta Luciano Vincenzetti del chiosco Vin's Caffè non è solo una questione di arredi o lanterne, non previsti in quest'ultimo tratto, ma di logistica. Dalla statale 16 non c'è alcuna segnaletica direzionale, che orienti a raggiungere l'ultimo tratto di Ponente, la zona porto e i due hotel. Ciò significa che una volta imboccato viale Fiume, ci si trova in un vicolo cieco fino a viale Battisti».

E ancora: «Per fare un esempio, proprio di fronte al Vin's è stato creato uno stallo con segnaletica ancora da rimuovere dal 7 giugno. Si tratta di un posto per il carico-scarico, che di fatto ha un'ampiezza ridotta. Così succede che spesso il fornitore della birra non trova posto o non ha spazio ed è costretto a percorrere 100-150 metri in più con il carico sul carrello. Ciò che l'Amministrazione deve capire è dentro un'isola pedonale ci sono attività con esigenze e clientela diversificata». Rita Amadori dell'hotel Mare non usa mezzi termini: «Mi trovo costretta a inviare ai miei clienti via chat la mappa con il percorso per raggiungere l'hotel. Il vero problema si pone, se il cliente arriva con mezzo proprio dopo le 19. Tutti ben sapevano delle difficoltà logistiche soprattutto per alcuni hotel, tanto vale riferire ai clienti di accedere lo stesso da viale Fiume e proseguire fino all'albergo, isola o non isola, alternative non ce ne sono, anche a costo di una sanzione». Anche l'hotel Ambassador attende risposte. Sono stati chiesti quattro posti auto riservati su via Leonardo Da Vinci.

Una concessione che consentirebbe ad una delle strutture al centro dell'isola fra le più penalizzate, di avere una valvola di sfogo, altrimenti non ci sono posti sufficienti anche nei garage per la clientela in arrivo con mezzo proprio. Proprio, via Da Vinci è un imbuto per la sosta temporanea dei clienti e anche i bus hanno non poche difficoltà di manovra, per non parlare degli scooter dei giovanissimi che non potrebbero entrare in Apu ma si fermano tutti in via Da Vinci. Calo del fatturato: «In soli dieci giorni il calo dell'introito, weekend esclusi osservano Ivan e suo padre Duilio Mencaroni, titolari del ristorante Giro di Boa potrebbe aggirarsi tranquillamente su un 20-25 per cento, dal momento che dalle 19 di sera fino alle 6 del mattino fra viale Alighieri e viale Marconi non possono più circolare le auto. C'è chi non trova conveniente raggiungere il parcheggio di Villa Marina preferendo lasciare l'auto dove si trova posto». Soffrono nella fascia del mattino fino al pranzo anche i due tabacchi di viale Zara e viale Fiume. «Il calo lo si vede e non solo nei tabacchi ma anche con le giocate dell'Enalotto o semplici Gratta e vinci commenta Fabrizio, titolare della tabaccheria di viale Fiume il mattino si lavoricchia e nel pomeriggio il passaggio si muove dopo le 16. Con il calo del mordi e fuggi, si parla anche di un buon 30 per cento in meno, soprattutto di pesaresi». Anche per Silvia Riffelli, della tabacchera di viale Trieste il discorso è analogo e si risente del passaggio mordi e fuggi. Lo stesso vale anche per Antonella Foschi, dell'edicola di viale Marconi che vorrebbe anche più educazione e meno bici selvaggia.

«Per le colazioni c'è ancora molta calma, pranzo compreso - commenta Sara Andreoni del Prima Riva - soprattutto se si punta sulla clientela locale. Penso che nella fascia tra mattina e primo pomeriggio il caso possa calcolato attorno al 30%».

