Iscritti, vola il Mengaroni La creatività fa tendenza

PESARO Chiuse le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021. Le iscrizioni on line sono terminate formalmente alle 24 ma ci vorrà ancora tempo per assestare i numeri. La piattaforma ministeriale infatti resterà attiva per qualche giorno, così come per tutto il mese di febbraio sarà data alle famiglie la possibilità di iscrizioni cartacee direttamente agli istituti. Intanto già i primi numeri a caldo elaborati dalle segreterie degli istituti e visionati dai presidi mostrano conferme e sorprese.

Dati a caldo

Nel registrare il trend negli istituti secondari superiori spicca il balzo del liceo artistico Mengaroni e la volata degli altri indirizzi liceali scientifici e umanistici. Bene anche il professionale Benelli dove la tendenza è in crescita con 150 iscrizioni e un segno più del 10 per cento, mentre l'agrario Cecchi registra 190 nuovi iscritti e l'istituto tecnico Genga-Bramante mantiene un andamento stabile. In flessione invece l'alberghiero Santa Marta che arriva per ora a 120 nuove iscrizioni rispetto alla media dei 145 nuovi iscritti degli anni passati e per questo la scuola punta a rinnovare dal prossimo anno l'offerta didattico-formativa. Ma la novità è il vero e proprio exploit di nuovi studenti all'istituto d'arte Mengaroni, un'impennata che si giova anche dell'apertura alla città e delle collaborazioni artistiche e culturali messe in campo con l'Amministrazione comunale. I primi numeri parlano di un vero e proprio boom di iscrizioni.

Forme di collaborazione

«Siamo già a quota 180 commenta la preside Serena Perugini - contro la media di 135-140 iscrizioni dello scorso anno. Risultati frutto del nostro impegno ad aprirci alla città e a nuove forme di collaborazione per stimolare i ragazzi e la creatività. Rinnoveremo l'offerta - rimarca la dirigente scolastica - potenziando l'indirizzo internazionale e incrementando le esperienze di alternanza scuola lavoro insieme l'utilizzo di software e laboratori anche per il disegno, la grafica e i settori multimediali».

«Si conferma la crescita dello scientifico-musicale Marconi commenta visionando i primi dati on line il preside, Riccardo Rossini ad oggi sono pervenute complessivamente 400 nuove iscrizioni spalmate su tutti gli indirizzi. Entreranno da settembre 16 prime contro 14 quinte classi in uscita. Più in generale registriamo una crescita intorno al 4 per cento in più rispetto al 2019. Sta funzionando bene l'indirizzo coreutico già arrivato al secondo anno, dove ad oggi ci sono una ventina di iscrizioni ma contiamo di ripetere i numeri dello scorso anno, dai 20 ai 26 iscritti». Anche il plesso Mamiani, anticipa il preside Roberto Lisotti, è pronto a rinnovare la tradizionale offerta didattica. «Complessivamente i numeri dell'istituto ci mostrano una certa crescita anche per l'anno in corso. Questo rappresenta per noi una gratificazione. Ad oggi registriamo 445 nuove iscrizioni. La fetta più consistente sceglie il linguistico con 196 nuovi iscritti. Rispetto al classico aumentano le iscrizioni all'indirizzo scienze umane. Un cambio di passo questo proprio negli ultimi anni con 91 nuove iscrizioni mentre all'indirizzo classico sono al momento 66 i nuovi iscritti. Per scienze umane passeremo da 2 a 4 prime classi e 8 prime al linguistico».

Si cambia marcia

«Da settembre - prosegue - si cambia marcia: sarà attivata per l'indirizzo classico tradizionale la sperimentazione con potenziamento scientifico. Significa che nel piano di studi del triennio i ragazzi avranno più ore di scienze, logica e matematica, almeno un'ora in più a settimana. In questo modo completiamo l'offerta e diamo una preparazione trasversale per l'Università». Fra gli istituti che crescono e procedono a passo spedito torna però a ripresentarsi il problema latente della mancanza di aule e spazi adeguati. Ne sanno qualcosa i dirigenti scolastici del polo Mamiani, dello scientifico Marconi e del tecnico agrario, Cecchi. Anche per il plesso del Mengaroni si spera nell'inizio dei lavori affidati entro il mese dall'ente provinciale per il complesso del Perticari andando in questo modo a recuperare sei classi per calibrare l'aumento di iscrizioni.

Problemi atavici

Il preside del Marconi Rossini, parla del problema aule come un nodo ormai atavico del Campus. «Si tratterà - rilancia - di rimodulare spazi inutilizzati e aule da sistemare fra i plessi scolastici e altri spazi del Campus». Roberto Lisotti, dirigente del Mamiani attende a breve un incontro con la Provincia. «Stiamo lavorando con i tecnici spiega per reperire più spazi a fronte dei numeri del linguistico e delle scienze umane. Avremo bisogno almeno di 5 aule in più fra il Campus, riorganizzando gli spazi e altre aule in centro». Chi attende di avere i numeri definitivi prima di incontrare la Provincia è la preside del Cecchi. «Ogni anno adottiamo sempre soluzioni tampone. Ora c'è l'esigenza di più aule dedicate ai laboratori».

