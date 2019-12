Irpef e Tari restano invariate Rifinanziato il fondo anticrisi

I CONTI

PESARO Mezzo milione di euro per aiutare le famiglie in crisi a pagare le bollette, nessun aumento della Tari e avvio della tariffa puntuale. Addizionale Irpef invariata, oltre 6 milioni di euro per le opere pubbliche e un nuovo patto sugli appalti pubblici. Sono i punti principali del protocollo d'intesa siglato ieri mattina tra l'amministrazione comunale i sindacati territoriale Cgil, Cisl e Uil sul bilancio preventivo 2020, in attesa della discussione e votazione in consiglio comunale fissata per domani pomeriggio a partire dalle 16.

L'intesa

«Nell'intesa ci sono cifre rilevanti per intervenire sulla spesa delle famiglie - dice Roberto Rossini, segretario generale Cgil Pesaro-Urbino - 250.000 euro per rifinanziare il fondo anticrisi e ulteriori 250 mila euro che il Comune si impegna ad applicare a Marche Multiservizi per integrare le bollette elettriche, gas e acqua. Importante che Tari e Irpef non siano aumentate, quasi tutti i comuni della provincia hanno l'addizionale Irpef al massimo mentre quello di Pesaro no: contenti del fatto che non abbiano deciso di incrementarla nel 2020. Con il sindaco abbiamo condiviso la necessità di aprire un confronto con i soggetti di rappresentanza, imprese e lavoro, per iniziare un percorso di rivisitazione dell'impianto dei servizi sociali del nostro territorio».

Il percorso

Maurizio Andreolini, responsabile Cisl Pesaro, evidenzia che «è stato un percorso lungo, che ha avuto i suoi effetti e ci ha portati all'accordo con il Comune. C'è un percorso che dovremo rimandare al futuro immediato legato al protocollo sugli appalti che firmeremo in Prefettura, e una revisione con il Comune. Auspichiamo che nel frattempo questo protocollo porti risultati anche sotto il profilo occupazionale in breve tempo». L'assessore al Bilancio Antonello Delle Noci parla di «un importante documento per la difesa dei cittadini, grazie al grande lavoro di sindacati e Comune. A fronte delle linee di indirizzo e richieste siamo arrivati ad un lavoro congiunto che ha portato alla firma di oggi. I sindacati hanno sempre spinto ad alzare il livello di tutela per i cittadini. Ogni volta che si firma questo documento si raggiunge una vetta: un lavoro faticoso, ma che va a sostegno e a tutela di chi ha difficoltà, dei disoccupati e delle fasce più deboli». Paolo Sacchi della Uil invita gli amministratori a focalizzare «la loro attenzione sulle fasce più deboli e indigenti, persone in difficoltà che allo stato attuale stanno soffrendo». Dal gazebo in piazzale Collenuccio, sono arrivati alla conferenza in Sala Rossa anche i rappresentanti dei pensionati. Catia Rossetti, Spi-Cgil ha ricordato la mobilitazione «a livello nazionale e territoriale: i pensionati lamentano la non attenzione in questa legge finanziaria sulle loro condizione di disagio. Nelle Marche la pensione media è di 953 euro, l'80% vive con una pensione inferiore a 1500 euro lordi».

I pensionati

Vittorio Calisini della Cisl afferma che «le richieste dei pensionati sono tante e si sono accumulate, abbiamo sempre dato e non ricevuto. Nelle marche ci sono 70 mila persone non autosufficienti, per questo vogliamo far sentire la nostra voce». Nel protocollo, le parti condividono tredici punti: il rifinanziamento del fondo anti-crisi; 250.000 euro finalizzati al sostegno delle utenze del servizio idrico, luce e gas in condizione di disagio socio-economico; la Tari non subirà alcun aumento ed entro il 2020 verrà attivata, in maniera progressiva in città, l'applicazione della tariffa puntuale per il calcolo dell'imposta; addizionale Irpef invariata; imposizione tariffaria attuale viene confermata, senza aggiungere alcun adeguamento all'inflazione.

Il monitoraggio

Sono previsti poi due incontri, entro aprile ed entro settembre al fine di monitorare la situazione dei regolamenti di accesso ai servizi a domanda; implementazione della spesa sociale per i servizi educativi; 6,3 milioni di euro per le opere pubbliche nel triennio; nuovo protocollo di legalità sugli appalti; 60 assunzioni; lotta all'evasione fiscale; confronto sull'Unione Pian del Bruscolo; continuare il percorso di confronto su Pesaro 2030.

Thomas Delbianco

